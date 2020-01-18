: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması (2)

18.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:09

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, milli futbolcu Arda Turan'ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi.

Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün yeni üyeler için Galatasaray Lisesi'nde düzenlediği berat töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arda Turan ile ilgili Mustafa Cengiz, "Bize intikal eden bir şey yok. Fatih hocamız ile 31 Aralık'ta yılbaşı için görüştük. Ben kendisine 'Bu konu nedir?' dedim. Hoca da, 'Bir gazeteci soru sordu yanıtladım, bize intikal eden bir şey olsa size getiririz' dedi. Nitekim ayın 2'sinde 4 saat toplantı yaptık. 6 kişi transfer stratejisini belirledik. A harfi gündeme gelmedi. Devamlı sosyal medya üzerinde bunu işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Bize intikal etmeyen bir konuda ahkam kesmeyiz." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili eleştiride bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çaykur Rizespor maçında yüreğim burkuldu. Göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Bunu yapmayın. Vicdanlı olun. Korkmayın. Gördüğünüzü çalın. Doğru ve dürüst olun. Adalet dağıtmayın. Birine penaltı verdim diğerine de vereyim, birine sarı kart verdim ikinciyi vermeyeyim gibi bir düzenin içine girerseniz o işin içinden çıkamayız. Fair, bu anlamda Türkçe'ye eksik çevrilmiştir. Fair Play demek sadece adil oyun değil mert ve doğru oyun demektir. Hakemi aldatmaya yönelik hiçbir hareketi kendi takımımdan da olsa onaylamıyorum. Çok kötü niyetli olduklarına inanmıyorum. Devamlı olarak basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu hakemler lige problem yaratır kesinlikle. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun çok dikkatli olmasını ve yanlış yapanı affetmemesini istiyorum."

Süper Lig'de ikinci yarının tüm kulüpler için hayırlı olmasını dileyen Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir çalıştay yaptık. Tüm kulüplerin temsilcileri oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı bizleri huzuruna kabul etti. Görüşlerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi bir konuşması oldu. Sayın TFF Başkanı yabancı sınırlamasından söz ederken, bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın adını zikretti. Sayın Cumhurbaşkanımız buna iyi bir tepki verdi. Müthiş bir konuşma yaptı. Özetini söylüyorum, dedi ki 'Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Benim adımı Sayın Cumhurbaşkanı da bu fikirde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşü bu şekilde diye ifade etmeyin. Ben eğer bir şey söyleyeceksem bunu doğrudan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok' dedi. Hepimizi çok mutlu olduk. Lig sıkı. Dikkatli olmamız ve spora siyaseti sokmamamız gerek."

Kaynak: AA

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