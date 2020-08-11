Galatasaray Kulübü başkanı Cengiz: "Kurallara uymak durumundayız" Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerine herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerine herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün, futbol takımı forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bazı kulüplerin harcama limitinin arttırılması konusunda TFF'ye talepte bulunduğu ve Galatasaray ile Trabzonspor'un buna itiraz ettiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Cengiz, şunları kaydetti:

"Biz karşı çıkmadık. Şimdi siz bir kural koyuyorsunuz, otobana da bir hız limiti koyuyorsunuz. Bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Orada bir limit konmuş. 'Ben bunu aşarım, cezayı da ödemem.' diyemezsiniz. Bu kurallara uymak durumundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Mesela Kasımpaşa'nın maddi hatası olmuş, 'Onu düzeltin' dedik. 'Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım, gelecek yıl için düzenleyelim.' dedik. Ancak şimdi 4 Ağustos'ta transfer dönemi başlamış. Oyun oynanırken bunu değiştirirseniz, ne federasyonun ne de konulan kuralların kıymeti harbiyesi kalır. O zaman ben de istediğim gibi davranırım."

Galatasaray'ın harcama limitinin 493 milyon lira olduğunu aktaran Cengiz, "Biz de rahat değiliz. O bizim bütçemiz. Biz onun içinden 40-50 milyon lira harcayabiliriz. Ben onu anlamsız harcayamam. Borçsuzluk alıp, lisans alabilmek için sabah akşam mücadele ediyoruz. Futbolculara milyon avrolar ödeyecek halim yok. Siz 'Hem karnım doysun hem de yemeğim eksilmesin.' diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Gelecek yıl biz de o duruma düşebiliriz. Ancak biz cezamız neyse onu çekeriz. Suç cezaya tabidir. " diye konuştu.

Mustafa Cengiz, önceki yıl Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun kendisine 150 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini hatırlatarak, "Aziz Yıldırım'dan sonra rekor bende sanırım. Ağzımızı açmadık, parayı cebimden ödedim. Cezaya katlanmak da gerektiğinde bir asalettir. Biz gelecek yıl ceza yersek, Allah bizi başkalarının anlaştığı futbolcuyu kandırmaktan korusun. Genç cocuklar, bunlara ben kızmıyorum. Profesyonel olarak düşünürseniz, daha fazla maddi olanak teklif edildiğinde olabilir. Herkesin kişiliği, karakteri çok farklı. Ahmet'i kandıramaz, Mehmet'i kandırabilirsiniz. Gelecek yıl sadece birine değil 5-6 futbolcuya 2-3 kat fazlasını verip, sonra da 'Bana ceza veremezsin, benim 30 milyon taraftarım var.' diye üstü örtülü tehdit sallarsam beni suçlayın." ifadelerini kullandı.

"Sınır tanımazsan muz cumhuriyeti oluruz"

Mustafa Cengiz, kulüplerin Türkiye Bankalar Birliği ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının eleştirildiğini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sanki devlet gelecek beni yapılandıracak, sonra da el koyacak, kayyum atacak. Yok ya... 5 sene zarar etmiş firmalara kayyum atanmadı. Biz kar ettik. Ben hiçbir kulübümüzün zor duruma düşmesini istemem. Fenerbahçe ile olan bir yarış daha çok gelir getirirdi. Ben bunu isterdim. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzonspor zaten vardı. Ben bundan niye rahatsız olayım. Bir kere hiçbiri bizim düşmanız değil. Ancak ben kuralları çiğnemişsem, bana ceza verin. Şike yapmışsam, bana ceza verin. İki yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer başkan olarak bilmiyorsam, camiamın beni sorgulaması gerekiyor. Ondan sonra ben yazacağım oraya 'Sınır tanımayız.' Sen sınır tanımayan doktor musun? Olmaz, sen sınır tanımalısın. Sınır tanımazsan aşiret oluruz, muz cumhuriyeti oluruz. Eğer haklı talepleri varsa rakiplerimizin, bunun düzeltilmesini isterim."

"Önce Galatasaray'a geliler"

Mustafa Cengiz, transfer gündemlerinde olan ancak Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş ile ilgili soru üzerine, "Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka yere gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler." yanıtını verdi.

Cengiz, bu konuyu polemik haline getirmek istemediğini vurgulayarak, "Genç çocuklar, hepsinin yolu açık olsun. Daha fazla teklif gelirse fikri değişebilir. Ancak pandoranın kutusunu açmayalım. Çok utanan insanlar, yüzü kızaranlar olur." değerlendirmesinde bulundu.

" Fatih hocamız sağ olsun, resmi olarak Arda'yı bizden istedi"

Mustafa Cengiz, geçen sezonun devre arasında transferine sıcak bakmadığı Arda Turan'ı geçen hafta kadroya dahil etmeleriyle ilgili, şu görüşlerini aktardı:

"Ben işi ehline bırakırım. O dönem bana Arda Turan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Yani usule uygun değildi. Bana sosyal medyada ya da dolaylı yapılacak bir baskıyı asla kabul etmem. 'Ya bunu alırsın ya istifa edersin.' denirse, istifa ederim. Ben Galatasaraylıyım, belli bir kültürümüz var. Emrivakiye gelmememiz gerekiyor. İkincide iş değişti. Sevgili teknik direktörümüz, Fatih hocamız, sağ olsun resmi olarak Arda'yı bizden istedi. Biz de 'Tamam görüşelim.' dedik. Arda sağ olsun, 'Boş mukaveleye imza atarım.' dedi. Büyük bir incelik yaptık. Ancak bazı futbolcular bizi çok yoruyor. 30'a aşkın futbolcu sağ olsun feragatname imzaladı, 4'ü imzalamadı. Canları sağ olsun, hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz. Arda'nın davranışı bu anlamda çok kaliteli. Paranın bozduğunu para ile tamir edersiniz. Tanrı bizi itibardan, onur ve şereften yoksun kılmasın. Biz Galatasaray olarak buna çok dikkat ediyoruz."

"Falcao indirim yaptı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı yıldız futbolcuları Radamel Falcao'nun maaşında indirim yaptığı dile getirdi.

Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile devam etmeyeceklerini anlatan Cengiz, kiralık sözleşmesi biten Jean Michael Seri'yi ise kadroda tutmak istediklerini vurgulayarak, "Lemina kardeşimiz bize hizmet verdi. Biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içinde yok. Seri'yi düşünüyoruz. Falcao da devam edecek. Falcao maaşında indirim yaptı." değerlendirmesini yaptı.

Transfer konusunda taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyen Mustafa Cengiz, "Transfer 4 Ekim'e kadar devam ediyor. Biz limitlerimiz içinde kurallara ve yasalara uygun olarak her türlü transferi, gerek satış anlamında gerek alış anlamında yaparız. Önceliğimiz Galatasaray'ın hem sportif hem de mali çıkarları. Bu iki kıstas bizim için çok önemli." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Mert Hakan Yandaş konusunda, "Bugüne kadar söz verip de yerine getirmediğim hiçbir şey yoktur. Doktorlarına dahi, 'Galatasaray formasını giydiğim zaman sana saat alacağım.' diyen bazı arkadaşlar var. Birçok futbolcuyla çok detaylı yazışmalarımız var ama hiçbirini vermem." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA