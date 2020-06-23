Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Hakemler VAR'a gitmeye çekiniyorlar" Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının şampiyonluk yolunda önünün kesilmeye çalışıldığını iddia etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının şampiyonluk yolunda önünün kesilmeye çalışıldığını iddia etti.

Cengiz, GS TV'ye yaptığı açıklamada, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçın hakemi Alper Ulusoy'un yönetimine eleştiride bulundu.

Karşılaşma ve hakem yönetimi ile ilgili görüşlerini aktaran Mustafa Cengiz, "Hiçbir maçı terk etmem. Sonuna kadar izlerim. Maçta 66. dakikada sanırım skor 3-1 oldu. Sonra ben Gaziantep FK'yı tebrik ederim. Müthiş baskı kurdular. 10 kişi defansa çekildik. Kimseyi eleştiremem. Eleştireceğim tek insan hakem maalesef. Türk hakemlerinin hiçbirinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum. Hakem, kuşkularımı derinden yaraladı. Son saniyede 6 saniye kuralı işledi. UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Kaç yıldır bu kural uygulanmıyor. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy, onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın kuşkusu doğdu bizde? Gaziantep FK'yı asla küçümsemiyorum. Gaziantep'in attığı 2. gol... VAR'da oturan uluslararası değer verdiğimiz bir hakem. O dünkü maçı izlemedi mi? Burada kuşkulanırsam haksız mıyım? Galatasaray'ın hakkı yendi demeyecek miyim? Türk futbolu zora girer. Bu zorluğu istemiyorum. Hakem özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinden aynadan utanır. Onur ve karakter bunu gerektirir. Kendileri bilir. Bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, GS TV muhabirinin "Bu sene şampiyonluğumuzu elimizden almaya mı çalışıyorlar?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Oluşan algı bu. Maalesef. Galatasaray'ın 3. defa şampiyon olması mali açıdan kulübü düzeltecek ve arayı kapatacak diye algı oluşturuldu. O kadar yalan, haksız ve uyduruk iftiralar ortaya atılıyor ki insanlar kendi söylediği yalana inanmaya başlıyor. Galatasaray, Türkiye en büyük camiası. Rakipler bunun önünü kesmek durumunda. Onları da anlıyorum. Fakat rakibin talip olduğu bir oyuncuya başka bir takımın ki 2 yıldır yaşıyorum bunu. Yazsam hatıralarımı bazıları sokağa çıkamaz. Rakibin dengesini bozmak için yanlış yollara tevessül ediliyor. Bazı takımlar scout ekibi beslemiyor. Galatasaray hangi oyuncuya gidiyorsa ona gidiyor. Biz Galatasarayız. Bizi istemeyeni istemeyiz. Biz bu kültürle yetiştik. Rakibi açığa düşürerek iş yapmayız. Sahada ve dışında mertçe mücadele ederiz. Anlayan anladı. Onlara saygılarımı iletiyorum."

"Hakemler VAR'a gitmeye çekiniyorlar"

Mustafa Cengiz, hakemlerin VAR'a başvurmaya çekindiğini savundu.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynanan maçta VAR sisteminin ardından kararların değiştirildiğinin hatırlatılması üzerine Cengiz, şunları kaydetti:

"Hakemler, VAR'a gitmeye çekiniyorlar. Ama ben bunu sadece 1 maç olarak değil süreç olarak görüyorum. Birtakım çevreler önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Teknik heyetim ve futbolcularım çok değerli. Bunu bir şekilde telafi ederiz. Pes etmeyecek halde devam ettiririz. Galatasaray kültüründe pes etmek yok. Arka planda müthiş bir mücadele veriliyor. Bu kadar olay ve maç bedava yapılmıyor. Milyonu aşkın borcumuz var. Çoğu gecikmiş. Bunu kucağımızda bulduk. Keşke enkaz devralsaydık. Sistem yok edilmiş. Kimse UEFA'yı, CAS'ı ve Florya'yı görmüyor. Biz bir maçta dağılamayız. Pes eden bir camia değiliz. Beraberliğe sevinen bir takım değiliz. Mücadeleyi sonsuza dek sürdüreceğiz. Dünyanın sayılı 4-5 takımından biriysek bir gün dünyanın tepesine ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum. Biz boyun eğmeyiz."

"Öyle videolar gördüm ki kendimi yaşamak zorunda hissettim"

Yakın zamanda beyninden ve midesinden 2 operasyon geçiren başkan Mustafa Cengiz, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana gelen terslik de en az 3 tane. Çok ciddi. Azim, irade ve doktorlarımın gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım. Pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte 1,5 ay oldu ilk ameliyatım. 2 tümör vardı. Doktorum bana söylemeden 3. tümörü de almış. Öncelikle çok mesaj var cevap veremeyeceğim kadar. Nasıl şükran borcu olduğumu anlatamam. Dua zincirlerini duyumsadım ve hissettim. Öyle videolar gördüm ki kendimi yaşamak zorunda hissettim. Ben son nefesime kadar onlar için çalışmam gerektiğine yürekten inandım. Benim için en kolay iş 2 satır yazı. İstifa. Ama bunu yapamam. Tribünde taraftar ne ise ben oyum. Camiam neyse ben oyum. Temsil edemediğime, başarılı olmadığıma inandığımda çekilirim."

Galatasaray camiasına her zaman sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Başkan Cengiz, şöyle devam etti:

"Şu anda bir çatışma ve toplumsal ayrışma gibi bir şey var. Ama ben bunu sahiplenme olarak görüyorum. Bu bir sahiplenme. Bir muhalefet olarak görmüyorum. Galatasaray'a sahip çıkıyorlar. Ben komadan çıktım, ayıldım. Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'a seslendim. Banka ile ilgili bir şey söyledim. Doktorlar şoka girdi. İkinci ameliyattan uyandım. Gizli telefon verdiler, yöneticileri aradım. İki kelime söyledim Galatasarayla ilgili. İçinde bulunduğumuz süreçte asla 1 saniye bile durmamamız gerekiyor. Tüm yönetim herhangi bir kişisel çıkar olmadan sabah akşam çalıştılar. Her gün burada toplantı yaptık. Doktorlar yakaladı, hepsini kovaladığı durumlar oldu. Bunları takdir alma duygusuyla söylemiyorum. Yönetici arkadaşlarıma yapılan haksızlıkları onaylamıyorum. Camiadan istirhamım onlar da en az benim kadar Galatasaraylı. Hiçbir menfaat yok. Çıkar yok. Bunu bilsinler. Onlar benimle var. Her zaman varlar. Son nefesime kadar mücadele vereceğim. 1,5 aylık eylemlerin hepsinden haberim var. Endişe etmesin taraftarlar."

"Cumhurbaşkanımıza özel bir teşekkür etmek istiyorum"

Mustafa Cengiz, hastalığı süresince kendisini arayan ve destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu süreçte herkesten "Geçmiş olsun" telefonları ve mesajları aldığını aktaran Cengiz, "Hastalığım sürecinde beni devamlı arayan ve doktorlarla süreci izleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk defa bir insanla, bir camianın temsilcisiyle böylesine ilgilenen bir insan gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'na, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Mevlüt Çavuşoğlu'na, Berat Albayrak'a, Abdülhamit Gül'e ve Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Unuttuklarım için binlerce özür. Asıl teşekkür etmem gereken camiam ve Türk insanı. Bu dua bana hala ulaşıyor. İnan edin insanlar sinerji sağlıyor." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA