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Galatasaray Espor, VALORANT Sahnesine Giriş Yaptı!

Galatasaray Espor, VALORANT Sahnesine Giriş Yaptı!
EsporGazetesi.com - Haberler | Gamegar

Geçtiğimiz hafta başarılı bir performans sergileyen 2L8 kadrosu Galatasaray Espor bünyesine katıldı.

Geçtiğimiz ay yaptığı duyuru ile VALORANT sahnesine girişi yapacağını duyuran, ülkemizin köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray SK'nün espor şubesi Galatasaray Espor, VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde sürpriz bir çıkış yakalayan ve turnuvayı 5. sırada tamamlayıp Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nde mcüadele etmeye hak kazanmış olan 2L8 kadrosunu bünyesine dahil ederek VALORANT sahnesine giriş yaptı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde mücadele eden ve performansıyla dikkat çeken takım bugün Futbolist karşısında sarı kırmızılı forma ile mücadele edecek. 5 kişiden oluşan kadronun başında teknik bir isim bulunmuyor.

Galatasaray Espor VALORANT Takımı

Kadri "Docent" Vatandaş

Can "Touven" Eryıldız

Göksel "gosaydam" Saydam

Mert "froz" Çolak

Ömer "Iroh" Develi

EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri

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