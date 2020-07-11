Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede?
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Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede?

Survivor 2020'nin canlı olarak yayınlanan 132. bölümünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor'ın İstanbul'daki büyük finalinin nerede yapılacağını ilk defa duyurdu. Açıklama sonrası izleyiciler Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede, Galataport nedir merak etti.

Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede?
11.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:18

Acun Ilıcalı, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Survivor 2020 finalinin Galataport'ta olacağını açıkladı. Açıklama sonrası Galataport nedir ve Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede konuları araştırıldı.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2020'nin canlı olarak yayınlanan 132. bölümünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor'ın İstanbul'daki büyük finalinin nerede yapılacağını ilk defa duyurdu. Acun Ilıcalı, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Survivor 2020 finalinin Galataport'ta olacağını açıkladı. Ilıcalı, "Galataport'taki inşaata bizim için ara verildi. Galataport final bölümleri için özel olarak hazırlanıyor. Yarışmacılar uçaktan indikten sonra tekneyle final alanına gelecekler" dedi.

SURVİVOR FİNALİNİN YAPILACAĞI GALATAPORT NEREDE?

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.

Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede?

GALATAPORT NEDİR?

Galataport porjesi sayesinde 6200 yolcu kapasiteli gemilerin İstanbul'a gelmesi mümkün olacak. Tophane Meydanı'nı 30 dönüme yakın alana yapılan Galataport projesi İstanbul'un en büyük meydanlarından biri haline gelecek. Karaköy'de bulunan Galataport'u Doğuş Holding yapıyor. İstanbul'un çehresini daha da değiştirmesi beklenen proje Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi olarak biliniyor.

Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan sahil alanını kapsayan saha 1.2 kilometrelik sahil şeridini projelendiriyor.

Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede?

Galataport ile ilgili sitesinde verilen bilgiler aşağıdaki şekilde:

Galataport Projesi, bir şehir projesi olarak İstanbul ve bölgenin mahalle dokusuna uyumlu bir yerleşim planına sahiptir. Proje ile, şu anda erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridi, halkın kullanımına açılarak şehri denizle buluşturan bir promenada dönüştürülecektir. Binaların arasında oluşturulacak koridorlardan, Boğaz'a görsel ve fiziksel erişim sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamındaki binaların maksimum yükseklikleri ise mevcut durumdan daha düşük planlanacaktır. Tophane Meydanı, yanındaki park ve Boğaz'a inen kollarıyla birlikte 30 dönüme yakın alanıyla, İstanbul'un en önde gelen meydanlarından biri olacaktır. Aynı şekilde proje sahası içerisinde yer alan tescilli binaların da restorasyonu ile İstanbul'un çok değerli tarihi binaları şehre geri kazandırılacaktır.

Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede?

Alana vasfını veren Kruvaziyer Yolcu Terminali de proje kapsamında dünya standartlarında yeniden kurgulanarak İstanbul ve Türkiye'nin dünyaya denizden açılan kapısı olmaya devam edecektir. Yer üstünde halkı ve turistleri Boğaz'la buluşturmayı kesintisiz sürdürebilmek için yeni terminalin yerin altına inşa edilmesi planlanmaktadır. Projenin bir parçası olarak planlanan kapalı yer altı otoparkı ile de bölgenin park sorununa çözüm getirilmesi hedeflenmektedir. Sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi ile çağdaş sanatın Türkiye'deki en iyi örneklerine ev sahipliği yapan Galataport Projesi, tamamlanmasının ardından İstanbul'un yeni kültür-sanat merkezi olacaktır. Proje sahası içerisindeki meydanlar ve tüm açık alanlar da açık hava sergi ve enstalasyon sahaları olarak kullanılacaktır.

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