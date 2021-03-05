GAİN paralı mı? GAİN ücreti ne kadar? GAİN nasıl kullanılır? Gain program ve dizileri neler?
Dijital dönüşümün hayatımıza kattığı şeylerden biri olan internet yayıncılığı adına bir adım da Gain Medya'dan geldi. 30 Aralık 2020 tarihinde yayına başlayan dijital platform GAİN internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, GAİN paralı mı? GAİN ücreti ne kadar? GAİN nasıl kullanılır? Gain program ve dizileri neler?
Dijital dönüşümün hayatımıza kattığı şeylerden biri olan internet yayıncılığı adına bir adım da Gain Medya'dan geldi. 30 Aralık 2020 tarihinde yayına başlayan dijital platform GAİN internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, GAİN paralı mı? GAİN ücreti ne kadar? GAİN nasıl kullanılır? Gain program ve dizileri neler? Gain Medya ücretli mi, bedava mı? Peki GAİN Medya nasıl indirilir? Gain nedir, nasıl izlenir? İşte GAİN program ve dizileri | GAİN Medya sahibi kimdir? İşte detaylar haberimizde…
GAİN PARALI MI?
Anlamlı ve kazanım odaklı içerikleri temel alarak 30 Aralık'ta yayın hayatına başlayacak olan "GAİN", gelişigüzel dijital içeriklerden sıkılan insanların hayatına güncel ve farklı bir bakış açısı sağlamak için yola çıkıyor. GAİN, kullanım kolaylığı sağlayan dikey formatta ve kısa içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel sunacağı yayın akışı ile de
farklı kategorilerde, yüzlerce zengin içeriği kullanıcılarıyla buluşturacak.
Dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine göre bir alternatif bulabileceği "GAİN"de, vakit değerlendirmek için izlenecek yüzlerce içeriğin yanı sıra, Türkiye'nin en önemli kanaat önderleri de yer alıyor. Gain'i izlemek isteyenler cep telefonundan veya tabletinden izleyebilirler. İOS ya da Android marketlerden GAIN uygulamasını ücretsiz indirip hemen izlemeye başlayabilirler.
GAİN NEDİR? NASIL KULLANILIR?
GAİN, kullanıcılara özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videolar içeren yeni nesil bir içerik platformu. Diziler, kısa filmler, belgesel serileri, spor, müzik, eğlence programlarının yanı sıra günlük haber ve canlı yayınlarla dopdolu bir platform olan GAİN'de yayın akışını size göre belirliyor. Beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, günlük rutinlerinize (işe gidip gelme, yemek, mola diğer) harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor. Böylelikle günün her anında harcadığınız zamana ve içerik tercihinize uygun bir akışla karşılaşıyorsunuz. Kendi içerik listesinizi hazırlama ve tekrar tekrar izleme şansına da sahipsiniz.
GAİN ORİJİNAL İÇERİKLERİ: DİZİ, FİLM VE PROGRAMLARI
10 Bin Adım
Open Mic Rap Yarışması
Gain Sahne
Elektromonolog
Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı
İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi
İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular
Sokopop Hayat Dudaklarda Mey
Şokopop Skandallar & Co
Şokopop Profiller
Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı
Teker Teker Sor Vedat Milor
Şarkı Hikayeleri
İlham Aldığım İdoller
Metot
Senkron
Terapist
Oyunlar Holding
Überkiloz – Duraktan Durağa
Ex Aşkım
Türkiye'de Kadın Olmak
İstanbul Apartmanları
GAİN TV KİMİN, SAHİBİ KİM?
Son günlerin dikkat çeken dijital yayın platformu Gain'in kurucusu ise Gözde Akpınar'dır. Platformda yer alan yapımların tanıtımları da izleyici karşısına çıkmaya başladı.
GAİN NE ZAMAN YAYINA BAŞLIYOR?
Yeni nesil içerik platformu, yapay zeka tabanlı algoritması ve güncel içerik çeşitleri ile seyircinin beğenisini toplamayı hedefliyor. Gain, 30 Aralık günü ise yayın hayatına başladı. Şu an sadece iOS ve Android için uygulama geliştirilmiş durumda.