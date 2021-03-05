GAİN paralı mı? GAİN ücreti ne kadar? GAİN nasıl kullanılır? Gain program ve dizileri neler?

Dijital dönüşümün hayatımıza kattığı şeylerden biri olan internet yayıncılığı adına bir adım da Gain Medya'dan geldi. 30 Aralık 2020 tarihinde yayına başlayan dijital platform GAİN internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, GAİN paralı mı? GAİN ücreti ne kadar? GAİN nasıl kullanılır? Gain program ve dizileri neler?

Dijital dönüşümün hayatımıza kattığı şeylerden biri olan internet yayıncılığı adına bir adım da Gain Medya'dan geldi. 30 Aralık 2020 tarihinde yayına başlayan dijital platform GAİN internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, GAİN paralı mı? GAİN ücreti ne kadar? GAİN nasıl kullanılır? Gain program ve dizileri neler? Gain Medya ücretli mi, bedava mı? Peki GAİN Medya nasıl indirilir? Gain nedir, nasıl izlenir? İşte GAİN program ve dizileri | GAİN Medya sahibi kimdir? İşte detaylar haberimizde…

GAİN PARALI MI?

Anlamlı ve kazanım odaklı içerikleri temel alarak 30 Aralık'ta yayın hayatına başlayacak olan "GAİN", gelişigüzel dijital içeriklerden sıkılan insanların hayatına güncel ve farklı bir bakış açısı sağlamak için yola çıkıyor. GAİN, kullanım kolaylığı sağlayan dikey formatta ve kısa içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel sunacağı yayın akışı ile de

farklı kategorilerde, yüzlerce zengin içeriği kullanıcılarıyla buluşturacak.

Dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine göre bir alternatif bulabileceği "GAİN"de, vakit değerlendirmek için izlenecek yüzlerce içeriğin yanı sıra, Türkiye'nin en önemli kanaat önderleri de yer alıyor. Gain'i izlemek isteyenler cep telefonundan veya tabletinden izleyebilirler. İOS ya da Android marketlerden GAIN uygulamasını ücretsiz indirip hemen izlemeye başlayabilirler.

GAİN NEDİR? NASIL KULLANILIR?

GAİN, kullanıcılara özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videolar içeren yeni nesil bir içerik platformu. Diziler, kısa filmler, belgesel serileri, spor, müzik, eğlence programlarının yanı sıra günlük haber ve canlı yayınlarla dopdolu bir platform olan GAİN'de yayın akışını size göre belirliyor. Beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, günlük rutinlerinize (işe gidip gelme, yemek, mola diğer) harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor. Böylelikle günün her anında harcadığınız zamana ve içerik tercihinize uygun bir akışla karşılaşıyorsunuz. Kendi içerik listesinizi hazırlama ve tekrar tekrar izleme şansına da sahipsiniz.

GAİN ORİJİNAL İÇERİKLERİ: DİZİ, FİLM VE PROGRAMLARI

10 Bin Adım

Open Mic Rap Yarışması

Gain Sahne

Elektromonolog

Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı

İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi

İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular

Sokopop Hayat Dudaklarda Mey

Şokopop Skandallar & Co

Şokopop Profiller

Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı

Teker Teker Sor Vedat Milor

Şarkı Hikayeleri

İlham Aldığım İdoller

Metot

Senkron

Terapist

Oyunlar Holding

Überkiloz – Duraktan Durağa

Ex Aşkım

Türkiye'de Kadın Olmak

İstanbul Apartmanları

GAİN TV KİMİN, SAHİBİ KİM?

Son günlerin dikkat çeken dijital yayın platformu Gain'in kurucusu ise Gözde Akpınar'dır. Platformda yer alan yapımların tanıtımları da izleyici karşısına çıkmaya başladı.

GAİN NE ZAMAN YAYINA BAŞLIYOR?

Yeni nesil içerik platformu, yapay zeka tabanlı algoritması ve güncel içerik çeşitleri ile seyircinin beğenisini toplamayı hedefliyor. Gain, 30 Aralık günü ise yayın hayatına başladı. Şu an sadece iOS ve Android için uygulama geliştirilmiş durumda.