Gagavuzlar kuruluşun 25. yılını Maltepe'de kutladı

22.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:37

Moldova'dan 23 Aralık 1994 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Gagavuz Özerk Cumhuriyeti, kuruluşunun 25. yılını Maltepe'de Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Gagavuz yetkililerinin de katıldığı törenle kutladı. Törende bir konuşma yapan Kılıç, "Sınırlarımızın kilometrelerce ötesinde bağımsızlıklarına sahip çıkan soydaşlarımız Gagavuz Türkleri'ni Maltepe'nin kardeşliği ile buluşturmaktan onur duydum. Gagavuzya'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.



Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nun kuruluşunun 25. yılı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bölgenin ünlü sanatçılarından Piotr Petkoviç, Kadınca Halk Oyunları ve Türküleri Topluluğu'nun konseri ve gösterileri ile coşkuyla kutlardı. Kutlama törenine ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Meclis üyelerinin yanı sıra, Moldova İstanbul Başkonsolosu Alexandru Prigorschi, Gagavuzya Özek Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Halk Topluluğu Dış İlişkiler Dairesi Komisyonu Başkanı ve Çeşmeköy Milletvekili Ekaterina Jekova, Moldova Diaspora Başkanı ve Gagavuzya Derneği Genel Sekreteri Sergey Manastırlı, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Çeşmeköy Belediye Başkanı Sofiya Jecova, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Devlet Yetkilisi Vasilisa Veliksar ve Türkiye'de yaşayan çok sayıda Gagavuz katıldı. Gagavuzya Başkanı İrina Vlah videolu mesajı ile halkı selamlarken, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Gagavuzlar da video üzerinden bağımsızlıklarının yıl dönümüyle ilgili birlik mesajları verdi.



Törenin açılış konuşmalarının ardından söz alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bağımsızlığını yeni elde etmiş Gagavuz halkını, kardeşlerimizi, çağdaş Türk kadınının gülen yüzü Türkan Saylan'ın çatısı altında Maltepe halkı adına ağırlamanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dernek başkanımız Gagavuzya'nın bağımsızlık tarihinden örnekler verdiğinde bunun ne kadar zor bir süreci gerektirdiğini bir kere daha öğrenme şansımız oldu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra o dönemli değerli Bükreş Büyükelçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver'e diyor ki, 'Nerede Türk varsa Balkanlar'da, Orta Avrupa'da, Doğu Avrupa'da, onlara mutlaka ulaşın.' O gün ekilen tohumlarla bugünkü dostluğu pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



"Türk varsa dostluk, barış ve sevgi var"



Bir damla kan akmadan elde edilen bağımsızlığa vurgu yapan Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Nadir görülür ki dünya tarihine baktığımızda, bir ülke bağımsızlığını ilan edecek ama bir damla kan akmayacak. O nedenle o günden bugüne kadar Gagavuzya'nın bağımsızlığına emek vermiş, mücadele etmiş, alın teri dökmüş, yıllarını vermiş bütün liderlerinize ve Gagavuz halkına şükranlarımızı borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Maltepe Belediyesi özellikle Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan bütün kardeşlerimize, Türki Cumhuriyetlere, Balkanlar'da yaşayan kardeşlerimize her yıl çeşitli etkinliklerde ve toplantılarda ev sahipliği yapıyor. Bunu ben ve çalışma arkadaşlarım, inanın samimiyetle ve yürekten gerçekleştiriyor. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki, nerede bir Türk yaşıyorsa orada dostluk var, barış var, sevgi var. Bunun en büyük örneğini bugün Gagavuzlar gösteriyor. Hem belediyemiz başkanımız, hem dernek başkanımız konuşmalarının içerisinde Gagavuzya sınırları dışında yaşayan sizlere ve diasporaya önemli görevler düştüğünü, memleketinize, anavatanınıza, baba vatanınıza sahip çıkmanızın altını özellikle çizerek vurguladılar. Ben de yıllarca, yaklaşık bir 25 yıl Almanya'da yaşadım. Almanya'nın hepsini bana verseler de Türkiye'deki bir kuru yaprağa asla değişmezdim. Türkiye ve Gagavuzya iki ayrı ülke, bir tek millet. Dolayısıyla gönlümüzde önce Türkiye Cumhuriyet, Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Gagavuzya bir üçlü oluşturuyor"



Kılıç, Atatürk'ün "Ya istiklal, ya ölüm" ve "Yurtta barış, dünyada barış" sözlerini hatırlatarak, Gagavuzlara eski İngiltere Başbakanı Churchill'in bir sözünü örnek gösterdi ve konuşmasını şöyle noktaladı:



"Asla vazgeçmeyin. Sakın ola ki bağımsızlıktan asla vazgeçmeyin. Sınırlarımızın kilometrelerce ötesinde bağımsızlıklarına sahip çıkan soydaşlarımız Gagavuz Türkleri'ni Maltepe'nin kardeşliği ile buluşturmaktan onur duydum. Gagavuzya'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlu olsun."



Kılıçdaroğlu'ndan mesaj



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun programı dolayısıyla katılamadığı törene bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında şunları söyledi:



"Karadeniz batısında, Balkanlar'da yaşayan Gagavuz kardeşlerimizi ve akrabalarını Ankara'da ve İstanbul'da bir araya getirmeniz her türlü takdire şayandır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'lu yıllarda Gagavuz kardeşlerimize kitap ve öğretmen göndererek başlattığı çalışmalar, ülkelerimiz arasında kardeşlik bağlarının geliştirilmesi yönünde bugün de bizlere yol göstermektedir. Gagavuz yerinin 25. kuruluş yılını kutluyoruz."



CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da törene bir çelenk gönderdi. Törende Moldova İstanbul Başkonsolosu Alexandru Prigorschi, Gagavuz Yeri Halk Topluluğu Dış İlişkiler Dairesi Komisyonu Başkanı ve Çeşmeköy Milletvekili Ekaterina Jekova, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Çeşmeköy Belediye Başkanı Sofiya Jecova ve Moldova Diaspora Başkanı ve Gagavuzya Derneği Genel Sekreteri Sergey Manastırlı da bir konuşma yaparak Maltepe halkına ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkürlerini ilettiler. Özellikle Manastırlı konuşmasında Gagavuzların da baba dediği Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de "Moldova'da Gaguzlar diye bir halk var, küçücük ama halk. Onların devletinin olması şart" sözüne vurgu yaparak, Türkiye'yi her zaman yanlarından hissettiklerini söyledi.



Törende Kılıç'a katkı ve desteklerinden ötürü hediye takdim edildi. Daha sonra bölgenin ünlü sanatçılarından Piotr Petkoviç'in sevilen şarkıları ile sahne aldı ve halkı coşturdu. Ellerinde Gagavuzya bayraklarıyla şarkılara eşlik eden Gagavuzlar, Kadınca Halk Oyunları ve Türküleri Topluluğu'nun birbirinden güzel yöresel dans ve türküleriyle bağımsızlıklarını kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA