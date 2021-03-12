Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü

12.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:43

Popüler Twitch yayıncısı Jahrein, bir canlı yayında kendisine ve eşine hakaret eden Gaga Bulut isimli fenomene Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Pek çok Twitch yayıncısının da dahil olduğu konu sosyal medyayı karıştırdı.

Gaga Bulut, 2019 yılında paylaştığı bir YouTube videosunda para karşılığında 15 yaşından küçük iki çocuğa yaptırdığı iğrenç hareket sonrası "cinsel istismara azmettirme" ve bu görüntüleri halka açık bir şekilde paylaşma suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2020 yılının son ayında tahliye edilen sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz gün Bulut Altuğ isimli bir Twitch yayıncısının yayınına konuk oldu.

GAGA BULUT'TAN JAHREİN'E AĞIR HAKARETLER

Gaga Bulut'un, yayın sırasında Jahrein'e ve eşine yaptığı hakaret içerikli söylemlerin ardı arkası kesilmedi. Yayın sırasında Gaga Bulut, Jahrein hakkında "Şişko sana ben bir şey söyleyeyim mi, sen bir köpeksin hem de aç bir köpeksin! Bana rezil diyemezsin. Sen bir delikli tavasın. Kendine gel artık. Bir de evlenmiş senin karına yazık. Sen hayvan eti yemiyorsun, insan eti yiyorsun" ifadelerini kullandı.

Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü
Jahrein

JAHREIN TWITTER'DA AÇIKLAMA YAPTI

Bu yapılan iğrenç hakaretlere karşı Jahrein'den tepki gecikmedi ünlü yayıncı Twitter'dan tepkisini şu sözlerle dile getirdi;

"Twitch'te şu anda yargı tarafından onanmış bir çocuk istismarcısı partner bir yayıncının yanında oturmuş benim evlilik kurumuma, eşime hakaretler ediyor. Homofobik söylemlerde bulunarak erkekler tarafından her yerimin cinsel organla delik deşik edildiğini söylüyor. Chat'lerine gidip bari eşim hakkında konuşmayın dedim. Yaşanan çocuk istismarı olayını aklamaya çalıştı. Videosunda 18 yaşın altında iki çocuğu öpüştürmesini güzellemeye çalıştı. Diyecek başka bir şeyim yok. Midemi bulandırıyorsunuz.

Sanırım kafasında beni suçluyor hapis yattığı için. Yani sebeplerden birisi benmişim gibi. Videosunda iki tane çocuğu öpüştürmesi asla sorun değilmiş gibi. Akıllanmamak böyle bir şey galiba. Yayıncı hanımefendi de '25 liraya da öpüşmezsin ağbee' falan diyor. Sirk resmen."

Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü

PQUEEN DE GAGA BULUT'A TEPKİ GÖSTERDİ

Jahrein'e ve eşine karşı yapılan bu iğrenç söylemlere karşı Twitch yayıncısı Pelin de tepki gösterdi. Twiter üzerinden hareketlerin edildiği yayının görüntüsünü paylaşan fenomen, "Delikli tava? İnsan eti yiyorsun? Karına yazık? Ne korkunç, ne pis, ne kötü bir düşünce yapısı konuşma şekli bu böyle. Düpe düz taciz bu! Şahsa hakaret, bir kadını sırf eşi üzerinden değerlendirip yargılama? Acıma? Kenarda bu homofobik konuşmalar yapılırken bir kadının gülmesi" dedi.

Gaga Bulut, bir Twitch yayınında Jahrein ve eşi hakkında hakaretlerde bulundu!

Olayın yaşanmasının ardından yayıncı tarafından yayın kaydı silinirken, Twitch kanalı sahibi ve söylemlerde bulunan Gaga Bulut tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü
Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü

İlgili Haberler

Ahmet Sonuç (Jahrein) kimdir, kaç yaşında?
Ahmet Sonuç (Jahrein) kimdir, kaç yaşında?
Gaga Bulut kimdir?
Gaga Bulut kimdir?
Haber Yorumları (1)
RIZA BABA: Durumla ilgileniyoruz. . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:48:08. #1.15#
title