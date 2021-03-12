Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü

Popüler Twitch yayıncısı Jahrein, bir canlı yayında kendisine ve eşine hakaret eden Gaga Bulut isimli fenomene Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Pek çok Twitch yayıncısının da dahil olduğu konu sosyal medyayı karıştırdı.

Gaga Bulut, 2019 yılında paylaştığı bir YouTube videosunda para karşılığında 15 yaşından küçük iki çocuğa yaptırdığı iğrenç hareket sonrası "cinsel istismara azmettirme" ve bu görüntüleri halka açık bir şekilde paylaşma suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2020 yılının son ayında tahliye edilen sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz gün Bulut Altuğ isimli bir Twitch yayıncısının yayınına konuk oldu.

GAGA BULUT'TAN JAHREİN'E AĞIR HAKARETLER

Gaga Bulut'un, yayın sırasında Jahrein'e ve eşine yaptığı hakaret içerikli söylemlerin ardı arkası kesilmedi. Yayın sırasında Gaga Bulut, Jahrein hakkında "Şişko sana ben bir şey söyleyeyim mi, sen bir köpeksin hem de aç bir köpeksin! Bana rezil diyemezsin. Sen bir delikli tavasın. Kendine gel artık. Bir de evlenmiş senin karına yazık. Sen hayvan eti yemiyorsun, insan eti yiyorsun" ifadelerini kullandı.

Jahrein

JAHREIN TWITTER'DA AÇIKLAMA YAPTI

Bu yapılan iğrenç hakaretlere karşı Jahrein'den tepki gecikmedi ünlü yayıncı Twitter'dan tepkisini şu sözlerle dile getirdi;

"Twitch'te şu anda yargı tarafından onanmış bir çocuk istismarcısı partner bir yayıncının yanında oturmuş benim evlilik kurumuma, eşime hakaretler ediyor. Homofobik söylemlerde bulunarak erkekler tarafından her yerimin cinsel organla delik deşik edildiğini söylüyor. Chat'lerine gidip bari eşim hakkında konuşmayın dedim. Yaşanan çocuk istismarı olayını aklamaya çalıştı. Videosunda 18 yaşın altında iki çocuğu öpüştürmesini güzellemeye çalıştı. Diyecek başka bir şeyim yok. Midemi bulandırıyorsunuz.

Sanırım kafasında beni suçluyor hapis yattığı için. Yani sebeplerden birisi benmişim gibi. Videosunda iki tane çocuğu öpüştürmesi asla sorun değilmiş gibi. Akıllanmamak böyle bir şey galiba. Yayıncı hanımefendi de '25 liraya da öpüşmezsin ağbee' falan diyor. Sirk resmen."

PQUEEN DE GAGA BULUT'A TEPKİ GÖSTERDİ

Jahrein'e ve eşine karşı yapılan bu iğrenç söylemlere karşı Twitch yayıncısı Pelin de tepki gösterdi. Twiter üzerinden hareketlerin edildiği yayının görüntüsünü paylaşan fenomen, "Delikli tava? İnsan eti yiyorsun? Karına yazık? Ne korkunç, ne pis, ne kötü bir düşünce yapısı konuşma şekli bu böyle. Düpe düz taciz bu! Şahsa hakaret, bir kadını sırf eşi üzerinden değerlendirip yargılama? Acıma? Kenarda bu homofobik konuşmalar yapılırken bir kadının gülmesi" dedi.

Olayın yaşanmasının ardından yayıncı tarafından yayın kaydı silinirken, Twitch kanalı sahibi ve söylemlerde bulunan Gaga Bulut tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.