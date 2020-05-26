Gabriele Sponza kimdir? Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir? Gabriele Sponza kaç yaşında, nereli?
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Gabriele Sponza kimdir? Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir? Gabriele Sponza kaç yaşında, nereli?

TV8'de ekrana gelen Lezzet Düşkünleri yarışması izleyicilerin ilgisini çekerken yarışmacılar hakkında meraklı soruları da beraberinde getirdi. Lezzet Düşkünleri yarışmasını izleyenler Lezzet Düşkünleri sunucusu kimdir? Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir? Gabriele Sponza kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını merak etti.

Gabriele Sponza kimdir? Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir? Gabriele Sponza kaç yaşında, nereli?
26.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:59

İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler program sunucusu hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri sunucusu kimdir? Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir? Gabriele Sponza kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ SUNUCUSU GABRİELE SPONZA KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Gabriele Sponza'nın, annesi İngiliz asıllı Mary Ann, babası ise İtalyan asıllı Enzo Sponza'dır. Babası eğitim için yurt dışına gönderilmiş ve İzmir'de kuyumculuk yapmış, bu nedenle, Gabriele de 1982 yılında İzmir'de doğmuştur. Sponza ailesi, dünya jet sosyetesine hizmet veren bir aile markası olarak bilinmektedir.

Gabriele Sponza, Amerika Johnson Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olarak Fransa'da profesyonel aşçılık hayatına adım atmış; ardından Marsilya ve Tremolat bölgelerinde 3 yıldızlı restaurantlarda çalışmıştır.

Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Sarıyer Yeniköy'de yer alan Sait Halim Paşa Yalısı Clement's Restaurant'ın şefliğini üstlenen Gabriele Sponza, sonrasında The Bosphorus Gaja Restaurant ile çalışmalarını sürdürmüştür.

Günümüzde Fransız Mutfağı ve İtalyan Akdeniz Mutfağı menüleri ile Wanda isimli mekanı ile yemek severlerle buluşan Gabriele Sponza, iki sene boyunca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nde ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı bilimler Yükseokulu'nda eğitmen şef olarak görev yapmıştır. Gabriele Sponza, ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölüm Başkanıdır.

5 DİL BİLİYOR!

Türkçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca bilen ve sunumu gerekirse tüm dillerde yapabilecek kadar da terminolojiye hakim olan şef Sponza, Türkiye'ye olan sevgisi ve bu topraklardaki yetenekli şefleri keşfetme arzusu ile bilinmektedir. 2010 yılında temelli Türkiye'ye dönen şef, birçok öğrenci yetiştirdiği ve hepsine çok emek verdiği için sektörde de sevilen isimler arasında.

2011 yılında almış olduğu WACS Sertifikası ile yurt içi ve yurt dışında yapılan gastronomi yarışmalarında ülkemizi temsilen jüri üyesi olmaya hak kazanan Sponza, aynı zamanda Türkiye'nin 24 saat yayın yapan ilk yemek kanalı 24Kitchen'da yaptığı programlarla izleyicilere dünya mutfağından farklı lezzetleri, yerel malzemeler kullanarak yaratıcı dokunuşlar ile sunmaktaydı.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMA KONSEPTİ NASIL?

Ünlü şef, program boyunca seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak. Haftanın son gününde, yani finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda ederek yarışmadan ayrılacak. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.

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