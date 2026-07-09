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Bursa'da barakada çıkan yangında 1 kişi öldü

Bursa'da barakada çıkan yangında 1 kişi öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakada çıkan yangında tüpün parlaması sonucu alevler arasında mahsur kalan Dursun Narin (60) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir barakada çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan Dursun Narin (60), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi'nde bir barakada çıktı. İddiaya göre, barakada bulunan tüpün parlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı. Barakada bulunan Dursun Narin, alevler nedeniyle dışarı çıkamayınca içeride mahsur kaldı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılan kontrolde Dursun Narin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Narin'in cenazesi, olay yerindeki incelenmenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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