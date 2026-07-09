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Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü

Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü
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İran lideri Mojtaba Hamaney'e yakın bir medya kuruluşu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran mutabakat zaptındaki imzasını yılana dönüşmüş şekilde gösteren dikkat çekici bir görsel paylaştı. Görselde, Washington yönetiminin verdiği sözleri tutmadığı mesajı verilerek "sözlerin ihlali" vurgusu yapıldı.

  • İran lideri Hamaney'e yakın bir medya kuruluşu, Trump'ın İran mutabakat zaptındaki imzasını yılana dönüşmüş şekilde gösteren bir görsel yayımladı.
  • ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırdığı gerekçesiyle İran kıyı hattındaki askeri hedefleri vurdu.
  • İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmanırken, Tahran'a yakın medyadan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İran lideri Mojtaba Hamaney'e yakın bir medya kuruluşu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran mutabakat zaptındaki imzasını yılana dönüşmüş şekilde gösteren bir görsel yayımladı.

Görselde, Trump'ın imzası üzerinden Washington yönetimine "sözlerin ihlali" mesajı verildi. Paylaşım, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları ve iki ülke arasındaki ateşkesin fiilen çökmesi sonrası geldi.

ABD-İRAN GERİLİMİ YENİDEN TIRMANDI

Dış basında yer alan haberlere göre ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırdığı gerekçesiyle İran kıyı hattındaki çok sayıda askeri hedefi vurdu. CENTCOM'un açıklamasında hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depoları ile askeri lojistik altyapının hedef alındığı belirtildi.

İran ise buna karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik misillemelerin süreceği uyarısında bulundu.

MUTABAKAT KRİZİ DERİNLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan ateşkes ve mutabakat sürecinin artık sona erdiğini söylediği, dış basında geniş yer buldu. Haberlerde, taraflar arasındaki krizin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi saldırıları, ABD'nin İran hedeflerini vurması ve Tahran'ın Körfez'deki ABD üslerine misillemesiyle daha da büyüdüğü aktarıldı.

Hamaney'e yakın medyanın Trump'ın imzasını yılana benzeten paylaşımı da bu gerilimli atmosferde, İran tarafının ABD'yi mutabakata uymamakla suçlayan sembolik bir mesajı olarak yorumlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

O kadar doğru O kadar akıllıca ki.. Bizim medya da Trump'ı değil bizimkileri eleştirip, Camii'ye 1000 koruma ile gider Macron 3 koruma ile koşu yapıyor falan diye günlerdir güvenlik önlemleri alınmasına rağmen böyle basit haberler yapsın.

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