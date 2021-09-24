Fulyayı öldüren eski eşi: Bana maddi şiddet uyguladı

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (32), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hakim karşısına çıktı. Öztürk tarafından 'maddi şiddet' gördüğünü iddia eden Baştosun ayrıca Öztürk'ün olay günü kendisine çakı çektiğini, cinayeti işledikten sonra 'bilmediği bir nedenle' çakıyı alıp gittiğini söyledi.

Karabağlar'da yaşayan ve 1'i ilk eşinden 2 çocuğu bulunan Fulya Öztürk'ün çalıştığı, İnönü Caddesi'ndeki pastaneye geçen yıl 9 Aralık saat 16.00 sıralarında, boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Bir süre sonra Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, Öztürk'e tabancasını doğrultup, ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayetten kısa süre sonra Hasan Ozan Baştosun, polise teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Baştosun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan İddianamede Hasan Ozan Baştosun'un 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.