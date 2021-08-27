Fuller kimdir? Graham Fuller kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fuller'in çalışmaları neler? Çocuğunun ismi nedir? Kızının adı Ankara mı?

Çalışmaları ve kitapları merak edilen isimlerden birisi Fuller oldu. Fuller özellikle sosyal medyada çok konuşuluyor. Peki, Fuller kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Graham Fuller'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Fuller kimdir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Fuller kimdir? Graham Fuller kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fuller'in çalışmaları neler? Çocuğunun ismi nedir? Fuller'in çocuğunun ismi Ankara mı? Fuller hakkında bilgiler sizlerle...

GRAHAM FULLER KİMDİR?

Graham E. Fuller Amerikan RAND Corporation düşünce kuruluşunun daimi politik danışmanı, ABD Merkezi Haberlama Teşkilatı'nın (CIA) Milli Haberlama Konseyi (İngilizce:National Intelligence Council) eski başkan yardımcısı, yazar, Amerikalı devlet görevlisi.

Fuller doğum tarihi : 1937

Fuller kaç yaşında : 84 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Fuller nereli : ABD

Fuller mesleği : Merkezi Haberlama Teşkilatı'nın Milli Haberlama Konseyi eski başkan yardımcısı, Yazar, Amerikalı devlet görevlisi

Fuller'in kızının adı ne : Samantha Ankara Fuller

Harvard Üniversitesi'nden Rusya ve Orta Doğu çalışmaları ile BA ve MA dereceleri aldı. 20 yıllık dışişleri görevlerinin 17 senesini Almanya, Türkiye, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuzey Yemen, Afganistan, Hong Kong gibi ülkelerde hizmet ederek geçirdi. 1982 yılında Yakın Doğu ve Güney Asya'dan sorumlu CIA'nın Milli Haberalma görevine atandı. 1986 yılında ulusal seviyede stratejik tahminler umumi sorumlusu olarak CIA Milli Haberalma Konseyi başkan yardımcılığına getirildi.

1988 yılında doğrudan devlet ile çalışmalarını sonlandıran Fuller, RAND Şirketine esas olarak Orta Doğu, Orta Asya, Güney ve Güneydoğu Asya ve Sovyetler Birliği etnik problemleri ile ilgili çalışmalar yapmak göreviyle katıldı.

Fuller, Fethullah Gülen'in ABD'deki Yeşil Kart başvuru sürecinde Gülen'in Amerika için bir güvenlik tehdidi veya radikal bir unsur olduğuna inanmadığını anlatan bir mektup teminat/kefalet mektubu vererek Gülen'in ABD de kalmasını sağlayan kişilerin arasındadır.

15 Nisan 2013 tarihinde Boston Maratonu bombalı saldırısını gerçekleştiren Çeçen asıllı Tsarnaev kardeşlerin amcaları olan Ruslan Tsarnaev'in Fuller'ın kızı Samantha Ankara Fuller ile 1996-2004 yılları arasında evli olduğu, Amerikalı ünlü gazeteci Daniel Hopsicker tarafından Mad Cow Morning News gazetesinde yazılmıştır. Haberde ayrıca Fuller ile eski damadı arasında akrabalık bağlarının ötesinde iş ortaklıkları da olduğu belirtilmiştir.

Rusça, Türkçe, Arapça ve Çince bilmektedir. Ayrıca Yabancı Dil Nasıl Öğrenilir isimli popüler kitabın yazarıdır. Bazı iddialara göre, Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisindeki Aron Feller karakteri Graham Fuller'i temsil etmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Cemil Ertem, Fuller'in 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında İstanbul'da olduğunu iddia etmiştir. Bu iddia üzerine soruşturma açılmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fuller hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

FULLER'İN ÇALIŞMALARI NELERDİR?

- RAND şirketinde 1991 yılında Filistin İntifada hareketinin etkileri ile ilgi çalışma.

- Türkiye, Sudan, Afganistan, Pakistan ve Cezayir'deki İslami Köktendincilik ile ilgili bir dizi çalışma.

- Irak'ta kalımlılık çalışması.

- SSCB'nin çöküşünün ardından "Orta Asya'da Yeni Jeopolitik" (İngilizce:New Geopolitics of Central Asia) çalışması. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

- İslamın demokratikleşmesi ve problemleri çalışması.

FULLER'İN KIZININ İSMİ ANKARA!

Graham Fuller'ın kızının ismi "Samantha Ankara Fuller" 'dir.