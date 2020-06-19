Fuat Sezgin gençlere "Altın Çağın Teknolojik Mirası"yla ilham olacak
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Fuat Sezgin gençlere "Altın Çağın Teknolojik Mirası"yla ilham olacak

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in izinden gidenlere ilham kaynağı olacak "Altın Çağın Teknolojik Mirası" adlı eser, lise öğrencilerine ulaştırılmak üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

19.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:19

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in izinden gidenlere ilham kaynağı olacak "Altın Çağın Teknolojik Mirası" adlı eser, lise öğrencilerine ulaştırılmak üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) tarafından bağışlanan 20 bin kitabın teslimi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Binasında tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, burada yaptığı konuşmada, Fuat Sezgin'in bilim tarihinin en büyük ismi olduğunu söyledi.

İki yıl önce hayatını kaybeden Sezgin'e Allah'tan rahmet dileyen Safran, "Bu tip merhumların geride bıraktığı mirasları bizim ileriye taşımamız, onları kalplerde, gönüllerde ve zihinlerde yaşatmamız boynumuzun borcu. Bu anlamda gerçekten Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Vakfının özellikle üzerinde durarak, bunu yaşatmak için sarf ettiği gayreti çok yakından biliyorum. Bu faaliyet de bunu yaşatma ve öğrencilerimize ulaştırma adına 20 bin kitabı Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamaları bizim için takdire şayan bir davranış." diye konuştu.

Safran, amaçlarının önemli değerleri öğrencilerle buluşturmak olduğuna işaret ederek, Fuat Sezgin'in de öğrenciler tarafından bilinmesini ve ilham kaynağı olmasını istediklerini belirtti.

İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya da Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilen 2019'da 1000'e yakın faaliyet düzenlendiğini dile getirdi.

Çetinkaya, kitabın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığına armağan ettiğimiz bu kitabın masrafları aslında hocamızın Suudi Arabistanlı samimi bir arkadaşı tarafından karşılanmış, kendisi tarafından Hocamızın vefatının ardından yapılmış ve vakfa hediye edilmiştir. Biz de bu kitapların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılmasının uygun olacağını düşündük ve Bakan Yardımcımız Mustafa Safran Bey'e ulaştık."

Teslim törenine ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

"Altın Çağın Teknolojik Mirası"

Ömrünü bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışma alanları hakkındaki metinleri bir araya getiren "Altın Çağın Teknolojik Mirası", 167 sayfadan oluşuyor.

Kitapta askeri teknoloji, astronomi, coğrafya, optiki, fizik ve teknik gibi alanlara ilişkin görsel unsurlara yer verilirken, fotoğraf ve çizimlerin yer aldığı 103. sayfadan sonrası da bir albüm niteliği taşıyor.

İngilizce ve Türkçe hazırlanan kitabın, Batı merkezli bilim tarihçiliğinin tek boyutluluğunu aşma sürecine katkı sunması hedefleniyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin

Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden olan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, birçok alanda çalışmalar yapsa da bilimsel çalışmalarını Arap-İslam kültürünün tabi bilimler tarihi alanında yoğunlaştırdı.

Sezgin, J. W. Goethe Üniversitesine bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsünü kurmasından bir yıl sonra enstitüde hayata geçirdiği müzede Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletler ile bilimsel araç ve gereçlerin numunelerini yaptırarak sergiledi.

Arapça, Almanca, Latince, İbranice, Süryanicenin de dahil olduğu birçok dili çok iyi derecede bilen Sezgin hayattayken, 2008'de Gülhane Parkı'nda İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve bu müzenin faaliyetlerini desteklemek amacıyla da Fuat Sezgin İslam Bilim ve Tarihi Araştırmaları Vakfı, 2013'te ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olarak gösterilen Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini 1967'de tamamlayan Sezgin, 18. cildi yazarken 30 Haziran 2018'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Birçok ülkede çeşitli akademilerin üyesi olan, çok sayıda önemli ödül ve nişana da layık görülen Fuat Sezgin, ömrünün son günlerine kadar ilmi faaliyetlerde bulunarak, bilimin ve teknolojinin ilk defa Doğu toplumlarında ortaya çıktığını ve İslam medeniyeti üzerinden yayıldığını anlattı.

Fuat Sezgin gençlere 'Altın Çağın Teknolojik Mirası'yla ilham olacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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