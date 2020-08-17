FÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Göktaş, göreve başladı - FÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Göktaş, göreve başladı Fırat Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş göreve başladı.

- FÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Göktaş, göreve başladı

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş göreve başladı.

Resmi Gazete de yayımlanan kararla, 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi, FÜ'ye de Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı. Prof. Dr. Göktaş kente gelerek, 2012 yılından bu yana FÜ rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'dan görevi devraldı. Göktaş, rektörlük binasında düzenlenen törenle cübbesini giyerek göreve başladı.

Başarılı bir üniversitede göreve başladığını belirten yeni rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş "Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendilerine teklif eden YÖK Başkanı Yekta Saraç'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Üniversiteler evrensel kurumlardır. Üniversiteleri dar bir alana hapsetmek hem bulunduğu şehri hem de üniversiteye zarar verir. Bir Erzurumlu kardeşiniz olarak hizmeti yürüteceğim. O yüzden ben bütün gayretimle hocamın bıraktığı yerde gözünden kaçtığı noktaları belki unutmuş olabilir, ben hocamızın çok başarılı bir dönem sergilediğini biliyorum. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız hocamızın gözünden kaçan noktaları yakalayıp onun üzerine katkı kurmak, üniversitemizde kurumsallaşma adına bir sistem geliştirmek. Üniversitemizi, bilimsel arenada ülkemize ve dünyaya yakışır bir üniversite olma yolunda gayret sar edeceğiz" dedi.

Görevi teslim eden Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, " 8 yıl boyunca bizi eleştirileri ile doğru yönlendirenler oldu. Ben, herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de, bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'adır. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde üniversitemizin gelişmesi konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA