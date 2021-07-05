Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı

Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da fireni boşalan kamyonun sürücüsü, önündeki araç konvoyunu görünce faciaya neden olmamak için direksiyonunu kırarak kamyonu yan yatırdı.

Antalya'da fireni boşalan kamyonun sürücüsü, önündeki araç konvoyunu görünce faciaya neden olmamak için direksiyonunu kırarak kamyonu yan yatırdı. 4 aracın hurdaya döndüğü lazada, kamyon sürücüsü ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Antalya Karayolu, Cehennem Deresi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Antalya istikametine giden sebze nakliyecisi Servet Günhan yönetimindeki 07 FJ 177 plakalı kamyonun freni boşaldı. Günhan, trafikten dolayı yavaş ilerleyen araç konvoyunu görünce önce kornaya basmaya başladı, araçlara yaklaşınca ise direksiyonu kırarak kamyonunu yan yatırdı. Sürüklenen kamyon 4 araca çarptıktan sonra yan bir şekilde yolda durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Günhan ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar araçlardan çevredekilerin yardımıyla çıkartılırken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın şokunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Günhan ve eşi ise yakınlarına ait bir araçla tedavi için hastaneye kaldırıldı.

"Çarpmamak için kamyonu yan yatırmış"

Kamyon şoförünün arkadaşı Fikret Şahin, "Konvoydan dolayı sıkışan trafik yoğunluğuna çarpmamak için kamyonu yatırmış. Yanında eşi de vardı. Bir ağır yaralının olduğu söyleniyor ama inşallah o da kurtulur. Üzüldüler. Sonuçta can var" dedi.

Kamyonun yolu kapatmasından dolayı trafik uzun süre kilitlenirken, polis ekipleri orta bariyerleri kaldırtarak bir süre trafiği karşı şeritten verdirdi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor. - ANTALYA

Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada can verdi! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada can verdi! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Ece Çeşmioğlu
Spor Salih Uçan Burak Elmas Fatih Terim Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 04:49:21. #1.15#

title