Freni boşalan kamyon iki aracı biçti: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Samsun'da freni boşalan kamyon, karşı yönden gelen otomobilin üzerinden geçerek, başka bir otomobile çarpıp devrildi. Kazada anne ve oğlu hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Çetirlipinar Mahallesi'ndesaat 19.00'da korkunç bir kaza meydana geldi.
Z.Ç'nin kullandığı 55 K 5087 plakalı kamyonun rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan kamyon, karşı yönden gelen Serkan Çay'ın kullandığı 55 PF 442 plakalı otomobilin üzerinden geçerek yine karşı yönden gelen Z.G'nin kullandığı 57 AY 367 otomobile çarpıp devrildi.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Serkan Çay ve otomobilde bulunan annesi Fatma Çay olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı