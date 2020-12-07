Freni boşalan kamyon iki aracı biçti: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Samsun'da freni boşalan kamyon, karşı yönden gelen otomobilin üzerinden geçerek, başka bir otomobile çarpıp devrildi. Kazada anne ve oğlu hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.