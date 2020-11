Freddie Mercury kimdir, nereli? Freddie Mercury kaç yaşında ne zaman öldü? Freddie Mercury neden öldü, son hali nasıldı?

Queen grubunun efsanevi solisti Freddi Mercury, ölüm yıldönümünde anılıyor. Hayatı filmlere konu olan, Bohemian Rhapsody ile daha da ilgi toplayan ünlü grubunun solisti hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Freddie Mercury dini nedir? Freddi Mercury'nin sevgilisi kimdir? Freddie Mercury son hali, neden öldü, ne zaman öldü, mezarı nerede?

Sesi ve sahne performansıyla dünyanın en güçlü vokallerinden biri olan ve Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury, 1991 yılında bugün hayata gözlerini yumdu. Freddie Mercury kimdir? Freddie Mercury kaç yaşında ne zaman öldü? Freddie Mercury neden öldü, son hali nasıldı?

FREDDIE MERCURY KİMDİR?

Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury'nin 29'uncu ölüm yıl dönümü anılıyor. 24 Kasım 1991'de hayatını kaybeden ünlü şarkıcı, 5 Eylül 1946'da Zanzibar'da doğdu. Gerçek adı ise; Farrokh Bulsara'dır.

Gerçek adı, Farrokh Bulsara olan Mercury, sesi, sahnedeki duruşu ve şovuyla hala dünyanın en güçlü vokali olarak anılıyor. Opera ile rock müziği harmanlayarak yeni bir müzik anlayışıyla dünyayı kasıp kavuran Mercury, Queen grubunun kurucusu ve bugünlere gelmesindeki en büyük etkenlerinden biri olarak adlandırılıyor. Mercury'nin vokaliği ile birlikte Queen grubu 300 milyon civarı bir satış başarısı elde etti. Queen genel olarak The Beatles'den sonraki en önemli rock grubu olarak kabul görür.

"Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Don't Stop Me Now", "Killer Queen" ve "Crazy Little Thing Called Love" gibi pek çok uluslararası hit parçanın yazarı olan Mecury, sahnede olduğu yıllarda sahip olduğu dış görünüş ile ne kadar komplike bir özgüvene ve cesarete sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Yıllarca Queen grubundaki çalışmaları ile birlikte solo olarak da çalışan Mercury, ayrıca İlk Asyalı rock star olarak adlandırılıyor.

FREEDIE MERCURY ADI NEREDEN GELİYOR, ANLAMI NEDİR?

Lise yıllarında kendisine Farrokh yerine Freddie denilmeye başlandıktan sonra ismi benimseyen Mercury, İngiltere'ye gelmesiyle beraber, Farrokh karakterini yavaş yavaş Freddie'ye bırakmaya başladı. Hali hazırda yeni liseyi bitirmiş olan Freddie, Islewoth Polytechnic'te sanat okumaya başladı. Hatta Queen'in ikonik logosunu, ileride o tasarlayacaktı.

FREEDIE MERCURY'NİN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filmine göre, rockstar hayatında iki kez aşık oldu: İlki 24 yaşındayken tanıştığı ve evlenme teklif ettiği Mary Austin. İkincisi ise, hayatının son dönemlerinde tanışıp ölümüne kadar aşk yaşadığı, Jim Hutton...

Mary Austin - Freedie Mercuru

Jim Hutton - Freedie Mercury

QUEEN GRUBU REKORLARI

2005 yılında Blender dergisinin okuyucuları Mercury'yi gelmiş geçmiş en iyi erkek sanatçı seçtiler ve 2008 senesinde, Rolling Stone dergisi onu "tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısı" sıralamasında 18. sıraya yerleştirdi

FREEDİE MERCURY MİRASINI NE YAPTI?

Queen'in geride kalan üyeleri The Mercury Phoenix Trust'ı kurdular ve The Freddie Mercury Tribute Konseri düzenlediler. Şefine 500 bin sterlin, kişisel yardımcısına 500 bin sterlin, şoförüne 100 bin sterlin ve eşi Jim Hutton'a 500 bin sterlin, eski yaşam boyu arkadaşı Mary Austin'e ise malikanesini bıraktı.

FREEDIE MERCURY NERELİ, DİNİ NEDİR?

Mercury, Parsi kökenli olduğunu pek çok hayranından gizledi ve röportajlarda soykütüğünden nadiren bahsetti. Çoğu kaynakta Freddie Mercury'nin Hint kökeninden geldiği belirtilse de, aslında kendisi İran'a Müslümanlık geldiği zaman Hindistan'a göç eden Zerdüştlerin soyundan geliyor. Pek çok arkadaşı, Mercury'nin etnik kökeninden utandığını ve uzun yıllar Hint göçmenlere karşı şiddet ve ırkçı isyan hareketlerine sahne olmuş bir ülkede ırkçı bir tepkiden korktuğunu açıkladı. Öte yandan gruptaki arkadaşı Roger Taylor, Mercury'nin etnik kökenini, sadece rock müzisyeni kimliğine uymadığı için geri plana ittiğini ileri sürdü.

FREEDIE MERCURY KAÇ OKTAVDI?

Normal konuşma sesi bariton aralığında olmasına karşın şarkı söylerkenki sesi tenor olan Mercury'nin kaydedilmiş vokal aralığı yaklaşık 4 oktavdı. Vokal aralığa ilaveten Mercury teknik olarak zor şarkıları da çok güçlü bir sesle yorumladı. Ancak ses tellerindeki nodüllerden rahatsız olması nedeniyle pek çok konserinde yüksek notaları düşürdü. Mercury hiç formal vokal eğitimi almadı.

Queen ile yaptıkları çalışmalara ilaveten Mercury iki de solo albüm çıkardı: "Mr. Bad Guy" (1985) ve "Barcelona" (1988). İlki daha çok pop ağırlıklı, disko ve dans müziği tarzında, ikincisi ise Mercury'nin hayranı olduğu opera sanatçısı Montserrat Caballé ile birlikte kaydedilen bir albümdü.

Britanya'da albüm listelerinde 23 hafta kalmasına rağmen, Queen'in diğer albümlerine göre "Mr. Bad Guy"ın ticari anlamda pek de başarılı olmadığı söylenir. Buna karşın, 1993'te "Living On My Own"'un bir remiksiBritanya listelerinde birinci sıraya yükseldi, 13 hafta listede kaldı. Ayrıca Mercury'ye ölümünden sonra Ivor Novello Ödülü'nü kazandırdı.

ÖLÜMÜNDEN SONRA DA ALBÜMLERİ DEĞERLENDİ

Yıllar geçtikçe, Freddie Mercury'nin nadir bulunan solo albümleri daha da değer kazandı. Örneğin, Barcelona albümündeki "Guide Me Home" şarkısının şu anki değeri yaklaşık bin siterlin (ortalama dört bin lira) olarak kabul ediliyor. Bir diğer değerli parça da, 1969'daki Beach Boys şarkısının 1973'teki tekrarı olan I Can Hear Music, Larry Lurex sahne adı altında kaydedildi.

FREEDIE MERCURY NEDEN ÖLDÜ?

Mercury'ye 1987 ilkbaharında AIDS teşhisi kondu. Oysa o yıl yayımlanan bir röportajında Mercury, test sonuçlarının negatif çıktığını söylemiş ve AIDS olduğunu inkar etmişti. 22 Kasım 1991'de Mercury, Queen'in menajeri Jim Beach'i Kensington'daki evine çağırdı ve bir basın açıklaması hazırladılar. Ertesi gün, aşağıdaki açıklama basına verildi:

"Son iki hafta boyunca basında yapılan yoğun varsayımlar üzerine, testlerimin HIV pozitif çıktığını ve AIDS taşıdığımı onaylıyorum. Bu bilgiyi bugüne dek gizli tutmamın, yanımdakilerin mahremiyetini korumak adına doğru olacağını düşünmüştüm. Fakat artık, dostlarımın ve dünya çapındaki hayranlarımın gerçeği bilme vakti gelmiştir ve umarım herkes bu korkunç hastalıkla mücadelede doktorlarıma katılacaktır. Mahremiyetim benim için her zaman önemli olmuştur ve fazla röportaj vermememle ünlüyümdür. Bu tutumum bundan sonra da böyle devam edecektir, lütfen anlayışla karşılayın."

Freddie Mercury, 24 Kasım 1991'de AIDS'in getirdiği komplikasyonlar sonucu Londra'da yaşamını yitirdi. Ölümü, bu hastalık hakkında toplum bilincinin artmasını ve farkındalık yaratılmasını sağladı.

Yıllardır dinsel törenlere katılmamasına rağmen, cenaze töreni Zerdüşt bir rahip tarafından yönetildi. Kensal Green mezarlığında yakıldı. Küllerine ne olduğu bilinmemekle birlikte, Cenevre Gölü'ne serpildiği, ailesine verildiği gibi çeşitli rivayetler var.

FEREDIE MERCURY'NİN MEZARI NEREDE?

Efsane şarkıcının küllerinin Londra'da bir mezarlıkta gömülü olduğu dahi iddia edildi.

Londra'nın batısında bulunan 'Kensal Green' mezarlığında bulunan bir mezar taşı hayranları harekete geçirdi. Söz konusu taşın üzerinde Mercury'nin gerçek adı Farrokh Bulsara, şarkıcının doğum ve ölüm tarihleri yazıyor.

Mezarda yazan "Sevgimle her zaman sana yakın olacağım. M." Yazısındaki M harfinin ise Mercury'nin eski kız arkadaşı Mary Austin'e ait olduğu düşünülüyor.

'Kensal Green' mezarlığı çalışanları ise mezarı daha önce fark etmediklerini belirtti.