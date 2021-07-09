Fransız Le Figaro'dan "Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu" yorumu

Fransız Le Figaro, Türkiye'nin sadece 15 yıl içinde dünyanın başlıca silahlı insansız hava araçları (SİHA) üreticilerinden olduğunu yazdı.

Fransız Le Figaro, Türkiye'nin sadece 15 yıl içinde dünyanın başlıca silahlı insansız hava araçları (SİHA) üreticilerinden olduğunu yazdı.

Fransa'nın en büyük silah şirketlerinden Dassault'ya ait Le Figaro gazetesi, SİHA'ları konu aldığı dosya haberde Türk SİHA'larına ayrı bir başlıkta yer verdi.

"Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji" başlıklı haberde, Libya'da 2020 ilkbaharında Halife Hafter yanlısı güçler ile Libya hükümeti arasındaki çatışmada STM şirketi tarafından üretilen 2 Kargu-2 intihar SİHA'sının önemli bir rol oynadığına işaret edildi.

Bunun tartışılmaz bir olgu olan "SİHA'ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişini ve savaş alanında kullanımının yaygınlaştığını" ortaya koyduğu aktarılan haberde, "Sadece 15 yılda, ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı." ifadesi kullanıldı.

Türk SİHA'ları etkili ve uygun fiyatlı

Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpagu gibi Türk SİHA'larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi.

Türk SİHA'larının 2016'dan itibaren sınır ötesindeki operasyonlarda kullanılmaya başlandığı kaydedilen haberde, "Giderek daha etkili olan Türk SİHA'ları sadece Libya'da değil, Dağlık Karabağ'da da güç dengesini değiştirdi." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Türk SİHA'larının gittikçe daha fazla sattığına vurgu yapılarak Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Tunus ve NATO ülkesi Polonya'nın Türk silahlı insansız hava aracı satın aldığına, Letonya, Macaristan ve Arnavutluk'un yanı sıra başka ülkelerin de Türk SİHA'larına ilgi gösterdiğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru