Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
BBC - Haberler | Dünya

Fransa hükümeti tüm doktor, hemşire, sağlık sektörü çalışanı ve gönüllülerinin Eylül ayına kadar aşı yaptırma zorunluluğu getirdi.

Fransa hükümeti tüm doktor, hemşire, sağlık sektörü çalışanı ve gönüllülerinin Eylül ayına kadar aşı yaptırma zorunluluğu getirdi. Aşı yaptırmayan sağlık çalışanlarının maaşlarını alamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıca gelecek aydan itibaren dükkanlara, bar, sinema gibi yerlere girerken ve ülke içindeki uzun mesafe tren yolculuklarında "sağlık geçiş kartlarının" gösterilmesi gerekeceğini belirtti.

Covid kartları kişinin aşılanma durumunu ya da yakın zamanlı negatif PCR testi sonucunu gösterecek.

Macron televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında "Sizden ne istediğimin farkındayım ve in bu taahhüde hazır olduğunuzu biliyorum. Bu bir bakıma sizin vazifenizin bir icabı" dedi.

Aşı zorunluluğu, koronavirüse karşı hassas grupta bulunanlarla temasta bulunan herkesi kapsıyor. Bu da hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışan herkese aşı olma zorunluluğu getirildiğini anlamını taşıyor.

LCI televizyonuna konuşan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, 15 Eylül'e kadar aşı olmayan çalışanlara maaş ödemesi yapılmayabileceğini belirtti.

Fransa'da geçen haftasonu açılan gece kulübü dahil bazı yerlere girişte geçiş kartı gösterme zorunluluğu bulunuyor. 21 Temmuz'dan itibarense 12 yaş üstü herkesten birçok diğer etkinliğe katılırken bu "Covid sertifikalarını" göstermeleri istenecek.

Ülkede insanları aşı olmaya teşvik için, şu an ücretsiz olan PCR testleri, doktor reçete etmediği sürece, yeniden ücretli olacak.

Macron'un açıklamalarının ardından aşı randevusu alınan Doctolib sitesinin, aşırı yüklenmeden dolayı bir süre hizmet veremediği belirtildi.

Fransa'da Delta varyantı nedeniyle Covid kaynaklı hastaneye yatışlar yeniden tırmanışa geçti.

Cuma günü, hükümete danışmanlık yapan bilim kurulu birkaç ay içinde ülkede 4. dalganın görülebileceği uyarısında bulundu. Bilim kurulu salgının kontrol altına alınabilmesi için nüfusun yüzde 95'ini aşılanması gerektiğini belirtti.

Fransa'da şu an nüfusun yarısından biraz fazlası ilk doz aşısını oldu. İki doz aşı olanların oranı ise yaklaşık yüzde 40.

BBC
Delta ve Delta Plus bitmeden yeni kabus! Hindistan'ın başı şimdi de Kappa varyantıyla belada
Delta ve Delta Plus bitmeden yeni kabus! Hindistan'ın başı şimdi de Kappa varyantıyla belada
Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek
Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek
Belçika'da doktorları bile korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı
Belçika'da doktorları bile korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Tolga Akış Şeyma Subaşı Levent Yüksel
Spor Balotelli Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 05:50:13. #1.14#

title