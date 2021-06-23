Fransa'nın Türkiye Büyükelçi yardımcısına hırsızlık şoku
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Fransa'nın Türkiye Büyükelçi yardımcısına hırsızlık şoku

Fransa'nın Türkiye Büyükelçi yardımcısına hırsızlık şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Beyoğlu'nda Fransa Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Mathilde Grammont'un da içerisinde olduğu cip, para isteyen bir şahsın hedefi oldu.

İstanbul Beyoğlu'nda Fransa Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Mathilde Grammont'un da içerisinde olduğu cip, para isteyen bir şahsın hedefi oldu. Cipin camını kıran şahıs, sürücü kadının sırt çantasını çalarak kaçtı. Olayın ardından iki kadın büyük şok yaşarken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fransa'nın Türkiye Büyükelçi yardımcısı Mathilde Grammont, Fransız Sarayına gitmek üzere sürücü Ayşegül Y.'nin idaresindeki konsolosluğa ait 34 CC 2954 plakalı cip ile seyretmeye başladı. Bir süre sonra sürücü Ayşegül Y. cadde üzerinde trafiğin yavaşlaması nedeniyle durdu. O esnada cipin yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaşarak cama tıkladı.

Cipin camını kırıp çantayı çaldı

Kadınlardan para isteyen şahıs, vermemeleri üzerine camı patlattı. Tuzla buz olan camdan aracın içerisine elini uzatan şahıs, sürücü Y.'ye ait sırt çantasını çalarak kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar panikle 200 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Kadınların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün Y. ile konuştuktan sonra görgü şahitlerinin ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Polis saldırganın peşinde

Türkiye'nin Fransa Büyükelçi yardımcısı Mathilde Grammont ise taksi ile Fransız Sarayına gitti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü Y. ise ifadesi alınmak üzere polis otosuyla emniyete götürüldü. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Fransa'nın Türkiye Büyükelçi yardımcısına hırsızlık şoku
Fransa'nın Türkiye Büyükelçi yardımcısına hırsızlık şoku
Fransa'nın Türkiye Büyükelçi yardımcısına hırsızlık şoku
Fransa'nın Türkiye Büyükelçi yardımcısına hırsızlık şoku
Fransa'nın Türkiye Büyükelçi yardımcısına hırsızlık şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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