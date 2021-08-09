FRANSA'DAN TATİL İÇİN GELMİŞLERDİ, KAZADA ÖLDÜLER

FRANSA'dan tatil için Türkiye'ye gelen ve Balıkesir'de otobüs kazasında yaşamlarını yitiren Sevim Kızılırmak (52), kızı Melisa Kızılırmak (20) ve oğlu Ozan Ahmet Kızılırmak (17), Kocaeli'nin Körfez ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

FRANSA'dan tatil için Türkiye'ye gelen ve Balıkesir'de otobüs kazasında yaşamlarını yitiren Sevim Kızılırmak (52), kızı Melisa Kızılırmak (20) ve oğlu Ozan Ahmet Kızılırmak (17), Kocaeli'nin Körfez ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Fransa'da yaşayan Sevim Kızılırmak, oğlu Ozan Ahmet ve kızı Melisa, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan evlerine geldi. Burada bir hafta kalan aile daha sonra Ayvalık'ta tatil yapmak amacıyla bir otele rezervasyon yaptırdı. İzmit Otogarı'ndan otobüse binen Kızılırmak ailesi otobüsün Balıkesir'de kaza yapması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Fransa'da olan Selahattin Kızılırmak ve küçük oğlu Mikail Kızılırmak kaza haberini alır almaz hemen Türkiye'ye geldi. Körfez ilçesinde bulunan Esentepe Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi Selahattin Kızılırmak eşinin tabutuna sarılıp öptü. Mikail Kızılırmak ise anne, abla ve kardeşinin cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri İlimtepe Belen aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı