Fransa'daki "Kur'an-ı Kerim" Tartışmasına Tepki - Gaziantep/

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri, Gaziantep'te protesto edildi.

İHH İnsani Yardım Derneği Gaziantep Şubesinin çağrısı üzerine, cuma namazı sonrası Ulu Cami'de toplanan kalabalık, Fransa, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gaziantep İHH İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Engin Erbatan, grup adına yaptığı konuşmada, Müslüman coğrafyasında yıllardır kan ve gözyaşının olduğunu, bunun tek sorumlusunun ise İslam düşmanı ülkeler olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'e yaptığı baskı ve ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, kesinlikle kabul edilemez olduğunu aktaran Erbatan, 70 yıldan beri İsrail'in işgalci bir politika yürüttüğünü belirtti.

Filistin halkının, yaklaşık bir aydır büyük bir direniş başlattığını söyleyen Erbatan, "Kadınıyla erkeğiyle herkesin katıldığı bu büyük direniş devam ediyor. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmaya çalışan basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bu yana İsrail askerlerinin kurşunları ve müdahalesi sonucu 48 kişi şehit oldu, 8 bin kişi ise yaralandı." dedi.

İslam düşmanlarının, dünyanın her yerinde iş başında olduğunu, bunun son örneğinin ise Fransa'da yaşandığını dile getiren Erbatan, İslam'ın en kutsal değeri olan Kur'an-ı Kerim'e dokunulmasına izin vermeyeceklerini aktardı.

Fransa'da yaşlı bir kadının öldürülmesi üzerine bazı odakların, Kur'an-ı Kerim'e karşı bir iftira kampanyası başlattıklarını hatırlatan Erbatan, şunları kaydetti:

"Söz konusu anlayışa sahip bir grup tarafından, hadsiz bir tavırla, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etme saygısızlığında bulunulmuştur. Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kur'an-ı Kerim, Allah'ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'e göre, inancı ne olursa olsun, insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır. Hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi, bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir. Bütün bu gerçeklere rağmen münferit ve faili meçhul bir takım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesi, akla, ilme, tarihe, hukuka ve hakka aykırıdır. Bu ön yargılı çaba, özellikle son zamanlarda, Müslümanların temel hak ve hukukunu tehdit eden İslamofobiye hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bugün Müslümanları incitecek bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor ve dünya kamuoyunu, daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.