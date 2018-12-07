Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterilerine "Canavar" Benzetmesi

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, son üç haftadır yaşanan gösterilerin bir canavar ortaya çıkardığını belirterek, yarınki gösterilere katılacaklar arasında şiddet yanlısı aşırıcıların bulunacağını söyledi.

Castaner, düzenlediği basın toplantısında yarın "sarı yeleklilerin" ülke genelinde yapacağı gösteriye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ciddi güvenlik önlemleri aldıklarını ifade eden Castaner, yarınki gösterilere geçen haftakilerin aksine daha az kişinin katılacağını ve toplam sayının birkaç bini bulacağını ancak bunların çoğunun şiddet yanlısı aşırıcılar olacağını ifade ederek, "Son üç hafta, onu yaratanların elinden kaçan bir canavar ortaya çıkardı." dedi.

Olası şiddet eylemlerine sıfır tolerans göstereceklerini söyleyen Castaner, "Şimdi diyalog zamanı" diyerek sarı yelekleri masaya oturmaya çağırdı.

Saray yakınlarında önlem

Gösteriler öncesi Paris'te polis hareketliliği de arttı. Emniyet güçleri, "Şanzelize Bulvarı"nın yanı sıra protestoların diğer bir adresi olarak gösterilen Elysee Sarayı yakınında da güvenlik önlemi almaya başladı. Polisin, saraya çıkan yollardan geçmek isteyenlerin çantalarını kontrol etmesi dikkat çekti.

Mağazalar ve bankalara tahtalı koruma

Paris'in ünlü Şanzelize Bulvarı'nda yarınki gösteriler öncesi mağazalar ve restoranlar kendi önlemlerini almaya başladı. Ünlü markalara ev sahipliği yapan bulvar üzerindeki mağazaların, bankaların ve bazı restoranların cam ile kapılarını tahtalar ve tel örgülerle kapladığı görüldü.

Yanıcı maddelerin satışına yasak

Fransa'da çok sayıda valilik, akaryakıt ve diğer yanıcı maddelerin satışını yasaklarken, Montauban kentinde 28 molotof kokteylinin yanı sıra 3 ev yapımı patlayıcının ele geçirildiği açıklandı.

Milletvekiline kurşun gönderildi

Bu arada, Le Figaro gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden milletvekili Benoit Potterie'e, yarın sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi, içinde bir merminin ve bir notun olduğu bir mektup gönderildi.

Haberde, notta "Bir sonraki kez bu mermi iki gözünün arasına isabet edecek." ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Potterie'nin bu olayın ardından suç duyurusunda bulunduğu bilgisi verildi.

Sarayı basma çağrısına soruşturma

Öte yandan, Paris Savcılığı canlı yayında yarın düzenlenecek gösteride sarı yeleklileri Elysee Sarayı'nı basmaya davet eden eylemcilerin eski sözcüsü Eric Drouet hakkında "suç işlemeye provokasyon ettiği" ve yasadışı eylem yapmak" istediği gerekçesiyle soruşturma açtı.

Sarı yeleklilerin ülke genelinde yarın düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacak. Sadece Paris'te 8 bin polis ile bir düzine zırhlı araç koruyacak.

Kepenkler açılmayacak

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor.

Polis bu nedenle Şanzelize Bulvarı'ndaki mağaza ve restoranlara not göndererek gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarıda bulunarak, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını, kentteki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bırakmamalarını talep etmişti.

Müzeler kapalı, opera programları ve maç iptal

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Şanzelize yakınlarındaki müzeler yarın açık olmayacaklarını duyurdu. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği açıklanmıştı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında yarın başkentte oynanması planlanan karşılaşmanın da ertelendiği belirtilmişti.

Paris'in sembolleri kapatılacak

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak.

Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı'nın da kapalı kalmaya devam edeceği duyurulmuştu.

Metro hatları durdurulacak

Paris'te yarın yapılacak eylemler nedeniyle çok sayıda metro hattı ile Şanzelize Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.?

Başkent Paris'in Şanzelize Bulvarı çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Şanzelize Bulvarı çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.