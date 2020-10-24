Koronavirüs salgınının başladığı tarihten bu yana Fransa'da, en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
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Koronavirüs salgınının başladığı tarihten bu yana Fransa'da, en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

24.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:26

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 45 bin 422 yeni vakanın tespit edilmesi salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Avrupa'da koronavirüs salgını her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 45 bin 422 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 86 bin 497'ye ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 645'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 772'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 713 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

SAĞLIK BÜTÇESİ YÜKSELTİLDİ

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, salgının ikinci dalgasına karşı sağlık bütçesini 2,4 milyar euroya yükselttiğini ifade etti. Fransa'da birçok hastanede Kovid-19 hastalarının artması nedeni ile hastaları reddetmeye başladığı belirtildi.

VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞMIŞTI

Öte yandan Fransa'da dün tespit edilen 42 bin 32 vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyonu aşmıştı. Fransa, toplam vaka sayısında Avrupa'da 2'inci, dünyada ise 6'ıncı ülke konumunda bulunuyor.

Koronavirüs salgınının başladığı tarihten bu yana Fransa'da, en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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