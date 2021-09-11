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Fransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokaklarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokaklarda

Fransa'da aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris'te sokaklara döküldü.

Fransa'da aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris'te sokaklara döküldü.

Fransa'da binlerce aşı karşıtı, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik yasa tasarılarını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris'te sokaklara döküldü. Başkent Paris'in 3 farklı noktasında düzenlenen gösteriler, sert polis denetimi altında gerçekleştirildi. Pierre Laroque Meydanı'nda toplanan göstericiler, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı dayatılması başta olmak üzere hükümetin aşı politikalarını protesto etti. Gösteriye hasta bakıcılar, itfaiyeciler ve öğrencilerin yanı sıra Sarı Yelekliler de küçük gruplar halinde katıldı.

Sağlık kartı yasası 9 Ağustos'ta yürürlüğe girdi

Fransa'da Covid-19 sağlık kartı yasası 9 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. Ülke genelinde, 9 Ağustos'tan 15 Kasım'a kadar, 18 yaşından büyük her vatandaş için zorunlu hale gelen Covid-19 sağlık kartı, 12-17 yaşları arasındakiler için ise 30 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerine girebilmek için zorunlu hale geldi. Vatandaşlar, Ağustos ayından itibaren, kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişmek için ya negatif PCR test sonucunu ya da aşı vurulduklarına dair aşı kartını göstermek zorunda kalacak.

Kontrol yapmayan işletmelere 9 bin euro para cezası

Covid-19 sağlık kartı yasası kapsamında, 45 gün içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmayan işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası verilebilecek. Bir başkasının geçiş kartını kullanan kişiye 750 euroya, bu kişilerden birinin 15 gün içinde aynı durumda tekrar yakalanması halinde ise bu para cezası bin 500 euroya yükselecek. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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