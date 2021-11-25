Fox Misafir canlı izle! Misafir yeni bölüm full canlı izle! Misafir 3. son bölüm izle! Misafir 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Misafir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fox Misafir yeni bölüm canlı izle! Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi 25 Kasım Perşembe FOX'ta başladı. Misafir canlı izle! Fox TV Misafir 3. bölüm canlı izle! Misafir son bölüm canlı izle! Misafir dizisi yeni bölümde neler olacak?

MİSAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gece'nin annesi Nazan, Erdem'in evine bir yıldırım gibi düşer. Gece, annesine karşı duyduğu öfkeyi dizginleyip Güneş kimliğini koruyabilecek midir? Gece'nin ortaya çıkmasından korktuğu gerçekleri Erdem ve Giray'ın bulması ise an meselesidir. Üstelik Nazan kendisiyle birlikte peşinden büyük bir tehlike de getirmişken...

Misafir ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MİSAFİR CANLI İZLE!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş, Erdem'e olan minnetini nasıl geri ödeyeceğini bilemez. Erdem ise Güneş'e çocukların bakıcısı olmayı teklif eder. Güneş'in misafirlikten çıkıp evin bir bireyi haline gelmesi en çok Betül'ü rahatsız eder. Güneş'in geçmişini araştıran Giray ise Gece'nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem'in evine misafir eder. Herkesin düzenini altüst edecek bu misafir kimdir?

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NE?

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gece (Hazal Kaya)

Erdem (Buğra Gülsoy)

Giray (Ozan Dolunay)

Oğuz (Bülent Şakrak)

Betül (Nezaket Erden)

Deniz (Salih Demir Ural)

Balım (Zeyno Asya Orçin)

Toprak (Emir Kaan Özkan)

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