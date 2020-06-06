Fotoğraf tutkunları "Haşhaş Foto Safari"de buluştu
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Fotoğraf tutkunları "Haşhaş Foto Safari"de buluştu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaklaşık 25 fotoğraf tutkunu, şehrin ismini aldığı "mor beyaz" haşhaş tarlalarındaki foto safariye katıldı.

06.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:24

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaklaşık 25 fotoğraf tutkunu, şehrin ismini aldığı "mor beyaz" haşhaş tarlalarındaki foto safariye katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Küçükhüyük beldesinde organize edilen "Haşhaş Foto Safari" etkinliğinde "zeybek", "frigli" ve yöresel kostüm giyen modeller ile tuvaline yağlı boya çalışması yapan ressamın en güzel kareleri fotoğraflandı.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin birçok zenginliğinden birinin de haşhaş bitkisi olduğunu söyledi.

Kentte, 2020 yılında 136 bin 559 dekar alana haşhaş ekimi yapıldığını dile getiren Tanır, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz foto safari etkinliğinde haşhaş bitkisine ve mevsiminde açan çiçeğine dikkat çekmek istedik. Afyonkarahisar'da yaşanan bu görsel şölenden Türkiye'nin ve dünyanın haberdar olmasını arzu ettik. Bu çerçevede de şehrimizdeki profesyonel fotoğrafçılarımızı bu etkinliğe davet ettik. Yaklaşık 25 civarında fotoğrafçı bugün burada."

Tanır, etkinlik çerçevesinde "zeybek", "frigli" ve yöresel kostümler giymiş figüranlarla hem haşhaşa hem de kent kültürüne dikkat çekildiğini vurguladı.

Afyonkarahisar'ın 8 bin yıllık tarihi olduğunu aktaran Tanır, "Burada birçok kültürün yoğurulmuş hali var. Hititler, Frigler, Roma, Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi. Şu anda da biz bu toprakların sahibiyiz. Kendi topraklarımızın kültürünü burada anlatmaya çalışıyoruz. Bu güzelliğin tarlalarda daha iki hafta zamanı var. Ülkemizin değişik noktalarındaki doğa tutkunu fotoğrafseverleri bu görsel şölene davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise kentin ismiyle özdeşleştiği haşhaş tarlalarının mor beyaza büründüğünü kaydetti.

Türkiye'de haşhaş üretiminde ilk sırada Afyonkarahisar'ın yer aldığına dikkati çeken Özkaya, "Tarlalarımızda muhteşem bir görsellik hakim. Gerçekten her taraf lale tarlası gibi. İnsanı dinlendiren ve rahatlatan tarifi zor bir güzellik." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de görsel olarak bu mevsimde Afyonkarahisar Ovası'nın mor beyaz gelinliğine büründüğünü belirterek, çiftçilere bu yılki mahsullerinde bereket diledi.

Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer ise ilçedeki haşhaş tarlalarının fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunduğunu ve etkinliğin şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Fotoğraf tutkunu Eray Yılmaz da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte yer almakta çok büyük keyif aldığını dile getirdi.

Yılmaz, "Tarlalarda mor beyaz açan Afyonkarahisar'ın haşhaşını Türkiye'mize duyurabilmek adına biz fotoğrafçılar da elimizden geldiği kadar güzel karelerle destek vermeye çalışıyoruz. Bu etkinlik bu yıl harika şekilde başladı. İnşallah ilerleyen yıllarda da devam eder. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Kentin simgesi haşhaşın çiçeklerini arkadaşlarımızla hep beraber çekiyoruz." diye konuştu.

Burak Yeşildağ ise haşhaş çiçeklerinin renginin çok güzel olduğunu ve güzel kareler yakalayacağına inandığını ifade etti.

Fotoğraf tutkunları 'Haşhaş Foto Safari'de buluştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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