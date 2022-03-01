Forza Horizon 5'e işaret dili desteği geliyor

Forzamotorsports'un bloğunda yayınlanan bir gönderide Forza Horizon 5'teki sinematik sahnelerde Amerikan ve İngiliz işaret dili ekleneceği bildirildi. Alan Walsh'ın yayınladığı habere göre, "Forza Horizon 5, erişilebilirlik konusundaki yenilikçiliği ve mükemmelliği ile tanındı ve Erişilebilirlik menüsünde sinematikler için Amerikan İşaret Dili (ASL) ve İngiliz İşaret Dili (BSL) ile mevcut seçeneklere eklemekten gurur duyuyoruz."

Forza Horizon 5, diğer birçok oyun gibi altyazı desteği içermektedir, ancak Microsoft'un Athima Chansanchai'nin belirttiği üzere, iki özellik farklı amaçlara hizmet eder. Altyazılar birçok kişiye yardımcı olsa da, bir konuşmayı anlamak için öncelikle işaret diline bağımlı olan insanlar için yararlı olmadığı ortaya çıktı.

Erişilebilirlik ekibinin dışında, Forza Horizon 5'in Series 5 güncellemesi, oyunun fotoğraf modu, trafik, farlar, festival çalma listesi, livery editör gibi güncelleştirilmeler de getirildi.