Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler?

Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'a gelen yeni chapter ile birçok karakter Chapater 3 Season 1 karakter fragmanında tanıtıldı.

Fortnite'ın YouTube kanalına yüklediği Fortnite Chapter 3 Season 1 karakter fragmanında Spider-Man de dahil olmak üzere 8 adet karakter tanıtıldı. Oyuna yeni chapterla beraber çoğunluğu karla kaplı bir ada eklendi. Yeni battle pass'te, Spider-Man ve sonrası için de Dwayne Johnson'ın seslendirdiği The Foundation karakteri de yayınlandı.

YENİ HARİTA

Fortnite Chapter 3 Season 1'da yeni oyuncular için harika bir başlangıç olacak. Kar ve buzla kaplı yeni adada buzları kırarak yeni bölgeler keşfedecek, zafer tacı alacak ve yeni görevleri tamamladıktan sonra sürprizlerle karşılaşacaksınız. Yeni ada sadece bir savaşa alanı değil, her köşesi keşfedilmeye açık bilinmez bir dünya. Batıda karlı bölgelerden doğudaki yeşilliklere, güneydeki ise çöllere giderek manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

KAYMA MEKANİĞİ

Hızınızı arttırmak ve düşman ateşinden kaçabilmeniz için oyuna koşarken kayma eklendi. Kayma mekaniğinin yanı sıra 11 Aralık itibarıyla Spider-Man'in ağları sayesinde daha hızlı sürünebileceksiniz.

SPIDER-MAN KOSTÜMÜ

Hangi karakteri oynarsanız oynayın Spider-Man'in ağlarını kullanabileceksiniz. Fortnite Chapter 3 Season 1'de birçok yeni karakter açılacak.

BATTLE ROYALE

Battle Royale bileti için XP kazanabileceğin tek yer Battle Royale değil. Kreatif'teki övgülerden de XP kazanabileceksiniz. İçerik üreticileri harita, oyun ve deneyimlerine oyuncular için övgüler verebilecek.

EKİBİNLE KAMP KUR

Arkada bırakmak istemediğin harika bir ortam mı buldunuz? Adayı keşfederken üs niteliğinde bir yer lazım ise olduğunuz yere bir kamp atarak iyileşebilir veya sonraki maçlarda almak için eşya zulalayabilirsiniz.

TACI AL VE KORU

Battle Royale'de yeterince yüksek sıralama alırsanız zafer tacını kaparsınız. Sıradaki maçınıza tacınızla beraber başlayarak diğer oyunculara tacınızla hava atabilirsiniz. Ancak tacınız maç içerisinde parıl parıl parlayacak ve bu da zafer tacı arayanların hedefi olacak. Tacınızı maç boyunca koruyarak bonus XP kazanabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet