Fonksiyonel tıp yaklaşımı, hastayı "bütüncül sağlık görüşü" ile ele alıyor

Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Hekimi Uzmanı Dr. Pınar Sarıyıldız, aşırı uzmanlaşma sonucu hastalıklara bütüncül yaklaşımın kaybolduğunu, hekimlerin, sadece uzmanı oldukları organ veya sistemlerin bakış açısı ile hastaları değerlendirip tedavi...

Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Hekimi Uzmanı Dr. Pınar Sarıyıldız, aşırı uzmanlaşma sonucu hastalıklara bütüncül yaklaşımın kaybolduğunu, hekimlerin, sadece uzmanı oldukları organ veya sistemlerin bakış açısı ile hastaları değerlendirip tedavi ettiğini belirterek, "Fonksiyonel tıp yaklaşımı ise 'bütüncül sağlık' görüşü ile hastayı ele alır. 'Kişiye özel sağlık yaklaşımı' sunarken, hastalıkların arkasında yatan fonksiyon bozukluklarına odaklanır. Tanılardan daha çok arkada yatan sistem bozukluklarıyla ilgilenir." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıyıldız, fonksiyonel tıbbın asla alternatif tıp olmadığını, tıpta birçok uzmanlık dalına bu uzmanlıkların da birçok alt dalının eklendiğini, aşırı uzmanlaşmanın zaman içinde dar bir perspektiften bakışa sebep olabildiğini aktardı.

Bir kişinin idrarında yanma şikayeti varsa ürolojinin, midede yanma şikayeti varsa gastroenterohepatolojinin, unutkanlık şikayeti varsa nörolojinin hastayı muayene, tetkik ve tedavi ettiğini bildiren Sarıyıldız, şunları kaydetti:

"Bu durum yanlış değildir. Tüm dallar kendi alanlarında odaklanmış tanı ve tedavi protokollerinde ustalaşmış durumda. Aşırı uzmanlaşma sonucu hastalıklara bütüncül yaklaşım maalesef kayboldu, hekimler sadece uzmanı oldukları organ veya sistemlerin bakış açısı ile hastaları değerlendirip tedavi ediyorlar. Fonksiyonel tıp yaklaşımı ise 'bütüncül sağlık' görüşü ile hastayı ele alır. 'Kişiye özel sağlık yaklaşımı' sunarken, hastalıkların arkasında yatan fonksiyon bozukluklarına odaklanır. Tanılardan daha çok arkada yatan sistem bozukluklarıyla ilgilenir."

Fonksiyonel tıp yaklaşımının ilk özelliğinin "koruyucu hekimlik" olduğunu vurgulayan Sarıyıldız, "(Fonksiyonel tıp yaklaşımı) Önce iyi gidenin korunması için neler gerekiyor, o noktalara odaklanır. Ancak eğer birtakım sistemlerde ortaya çıkan bozukluklar nedeniyle kronik sağlık sorunu yaşayan hasta ile karşı karşıyaysak bedende geri planda bozulmuş sistem ya da sistemlerin tespit edilmesi, bozulmuş olan dengenin düzenlenmesini hedefler. Tamamen bilimsel veriler ile çalışır. Alternatif tıp asla değildir." değerlendirmesini yaptı.

"Gaye, bozulan sistemlerin dengelenmesidir"

Dr. Pınar Sarıyıldız, standart tıbbi yaklaşımın, başvuran hastanın şikayetlerini dinlemek, muayene etmek, tetkiklerini yapmak, ardından tanıyı koymak, ilaç tedavisi veya cerrahi yaklaşım önermek olduğunu, fonksiyonel tıp yaklaşımında ise başvuran hastadan ayrıntılı bir anamnez alındığını bildirdi.

Fonksiyonel tıp yaklaşımında ilk muayenenin çok uzun olduğunu belirten Sarıyıldız, şunları kaydetti:

"Hastanın hikayesi, anne karnına düşmesi ile başlar. Amaç, bu şikayetleri doğuran fonksiyonel dengesizliğin hangi sistem ya da sistemlerin bozulması ile ortaya çıkmış olduğunun tespitidir. Fonksiyonel tıp yaklaşımında hekimin yöneldiği 7 biyolojik sistem vardır. Bunlar; sindirim ve boşaltım, dolaşım sistemi, hücresel iletişim ve endokrin, biotransformasyon, detoksifikasyon, inflamasyon dengesi ve immün, enerji, oksidatif stres, mitokondri, bütünsel yapı ve kas iskete sistemi sağlığıdır. Ayrıca mental/emosyonel/ruh sağlığı sistemi de göz ardı edilmez. Yaklaşımda gaye, bozulan sistemlerin dengelenmesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan