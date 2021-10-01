FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı gerçekleştirildi

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Folklor, Müzik ve Gençlik Topluluğu Gençlik Spor Kulübü (FOMGET) Kadın Futbol Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube'sini ev sahipliğini yaptığı organizasyonla tanıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı özel bir etkinlikle basına tanıtıldı. Bu sezon Süper Ligde mücadele eden olan takımın tanıtım etkinliğine; ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Başkanı Taner Bozkuş, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Sporcusu Barış Telli ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata'nın yanı sıra FOMGET Kadın Futbol Takımı oyuncuları katıldı.

"Futbol branşında 30'a yakın milli sporcumuz oldu"

Organizasyonda konuşan FOMGET Kadın Futbol Takımı Başkanı Taner Bozkuş, milli takıma bir çok sporcu kazandırdıklarını belirterek, FOMGET, Gazi Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir topluluk. Daha sonra kulüpleşerek, diğer branşlar da ilave edilerek büyük bir kulüp haline geldi. Mansur Yavaş'ın da desteğiyle Ankara'nın önde gelen takımlarından oldu. Türkiye Süper Ligi'nde Ankaramızı temsil eden tek takım olarak mücadele edecek olması çok önemli. Şimdiye kadar özellikle futbol branşında 30'a yakın milli sporcumuz oldu. Şu an aktif olarak devam eden milli sporcu sayımız 6 -7 kişi. Bu sporcuların çoğunluğu altyapımızdan yetişti. Türkiye Kadın Futbol Milli Takımlarının hemen hemen her kategorisinde sporcumuz görev aldı. Bu başarı özellikle dezavantajlı bölgelerde yaptığımız taramalar sonucudur. Hedefimiz Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Ankara'nın temsilcisi olarak şampiyon yapmak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok yetenekli kadın futbolcular var"

FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı Damla Köse ise yeni sezona motive bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "14 yıldır bu takımda futbol oynuyorum. 8 yaşında başladım. Kulübümüzde milli takıma giden ilk futbolculardan biri benim. Geçen sene Türkiye Süper Lig'de 4'üncü olduk. Bu sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sezon Ankara'mızı en güzel şekilde temsil edip şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Türkiye'de kadın futbolcu olmak çok zor. Ailem beni 7-8 yaşlarında kurslara gönderirken ben futbol oynamaya gidiyordum. 13 yaşında U-15 milli takımına seçildim. Daha sonra ailem beni desteklemeye başladı. Türkiye'de çok yetenekli kadın futbolcular var. Yeterince destek verilirse dünyayla mücadele ederiz. İlk hedefim FOMGET formasıyla ülkemi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek. İkinci hedefim, A milli takıma gitmek. Daha sonra da Avrupa'da forma giymek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri