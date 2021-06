Foça, terk edilen cins hayvanlarla doldu

Foça, terk edilen cins hayvanlarla doldu Uzman Veteriner Hekim Ömer Sağıroğlu, ilçedeki sokak hayvanlarında her yıl artış görüldüğünü, hayvanlarını yanında getiren ve dönerken de onları yanlarına almayan vatandaşlardan ötürü ilçenin terk edilen cins hayvanlarla dolduğunu söyledi.

Foça, terk edilen cins hayvanlarla doldu

İZMİR - Uzman Veteriner Hekim Ömer Sağıroğlu, ilçedeki sokak hayvanlarında her yıl artış görüldüğünü, hayvanlarını yanında getiren ve dönerken de onları yanlarına almayan vatandaşlardan ötürü ilçenin terk edilen cins hayvanlarla dolduğunu söyledi.

Foça'da son dönemde artan sokak hayvanı popülasyonu, birtakım sorunları da beraberinde getirdi. Yaz aylarını İzmir'in Foça ilçesinde geçiren bazı tatilciler, tatil sonrası Foça'dan ayrılırken evcil hayvanlarını bırakıp gidiyor. Uzman Veteriner Hekim Ömer Sağıroğlu, ilçedeki sokak hayvanlarında her yıl artış görüldüğünü, hayvanlarını yanında getiren ve dönerken de onları yanlarına almayan vatandaşlardan ötürü ilçenin terk edilen cins hayvanlarla dolduğunu söyledi.

"Sahiplendirme yaparken dikkat edilmeli"

Hayvanları sahiplendirme yaparken, olumsuz koşullarda gelişebilecek sonuçları öngörmenin önemine değinen Sağıroğlu, "Sokak hayvanları dediğimiz canlar, bir hevesle alınmış ve bir zaman sonra çeşitli bahanelerle sokağa bırakılmış canlar maalesef. Özellikle Foça yazlık bölge olduğu için hayvanlarını getiren ve dönerken de onları yanlarına almadıkları için bu bölgeye terk edilen cins hayvanlarla dolu. Bölgeye de alışık olmadıkları için adapte olmakta zorlanıp, diğer bölge köpekleriyle ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. En önemlisi de kısırlaştırma yetersiz kaldığında, yaşama hakları da tehlikeye girmektedir. Üremeleri halinde popülasyon gitgide artmaktadır. Bu yüzden kısırlaştırma son derece önemlidir. Bu tarz hassas bir konuda, insanlara sahiplendirme yaparken dikkat edilmeli, bu konudaki kurum ve kuruluşlarla, derneklerle ve gönüllü hayvan dostlarıyla el ele titiz bir çalışma yapılmalıdır. Evlat edindiğimiz canların her türlü sorumluluğu düşünülmelidir" sözlerine yer verdi.

"Sokak hayvanlarının muayene tedavi ve kısırlaştırmalarını yapmaya gönüllü olarak hazırız"

Haftanın bir günü, sokak hayvanlarının muayene tedavi ve kısırlaştırmalarını gönüllü olarak kliniğinde yapacaklarını söyleyen Sağıroğlu, diğer meslektaşlarından da destek beklediğini vurguladı. Sağıroğlu, "Birlikte yaşadığımız canların genel muayenelerinin yapılması, düzenli olarak aşılarının takibi, kısırlaştırılmaları ve acil bir durumda (kaza ve hastalık gibi) tedavileri uzman bir veteriner hekimin kontrolünde olmalıdır ve hekimle sürekli iletişim halinde olunmalıdır. Aynı zamanda vatandaşlarımız bu durumda belediyedeki meslektaşlarımızdan da bilgilendirme ve destek hizmeti alabilirler. Biz, veteriner kliniği olarak; her ay haftanın 1 gününü sokak hayvanlarının muayene tedavi ve kısırlaştırmalarını yapmaya gönüllü olarak hazırız. Bunu diğer meslektaşlarımızla birlikte yaparsak, Foça'mıza küçükte olsa destek olacağımızı düşünüyorum. Biz, veteriner kliniği olarak başlıyoruz. Gelin hep birlikte, can dostlarımıza can olalım" dedi .

"Hayvan alıp sahiplenip sonra sokağa bırakanlar sokağın popülasyonunu artırıyorlar"

Foça bölgesindeki sokak hayvanlarının korunması ile ilgili yıllardır mücadele ettiğini söyleyen Nilgün Ballıoğlu isimli vatandaş da, "İnsanlar herhalde şunu görmek istemiyorlar; sokak hayvanları olsun, bütün doğa canlıları olsun, hepimiz Allah'ın kullarız. Bu gökyüzü, toprak doğa hepimiz için ortak. Eğer bir sevgi varsa, bu sevgi hepsine birlikte olmalı. Değinmek istediğim konu, herkes kapısının önüne bir kap su koysun, evinde kalan yemeğini çöpe atmak yerine temiz bir şekilde sokak hayvanlarına versin. Onları sevmesek bile yaşam haklarına saygı duymalıyız. Gizli saklı kıyıda köşede üretilen hayvanlara engel olmalıyız. Evine hayvan alıp sahiplenip sonra sokağa bırakanlar sokağın popülasyonunu artırıyorlar. Kısırlaştırmaya önem vermeliyiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Toptaş