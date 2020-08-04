Foça'daki tekne kazasından sağ kurtulan genç, kaza anını anlattı
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Foça'daki tekne kazasından sağ kurtulan genç, kaza anını anlattı

İzmir'in Foça ilçesinde alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de kaybolduğu tekneden sağ kurtulan 19 yaşındaki Kaan Niyazi Özerman, kaza anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

04.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:53

İzmir'in Foça ilçesinde alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de kaybolduğu tekneden sağ kurtulan 19 yaşındaki Kaan Niyazi Özerman, kaza anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Olayda annesi ve 2 kardeşi ölen, kayıp 9 yaşındaki kardeşi için de arama kurtarma çalışması yürütülen Özerman, Karşıyaka ilçesinde dedesine ait evde taziyeleri kabul ediyor.

Özerman, tekne kazasını anlattığı AA muhabirine, bir aydır Foça'da çalıştığını, annesi ve kardeşlerinin de bayramın ilk günü yanına tatile geldiğini söyledi.

Annesinin arkadaşı Şennur Avcı'nın da kızı Kardelen Coşkun ile yanlarına geldiğini belirten Özerman, "Bayramın ilk günü güzel vakit geçirdik. Gece Mustafa Günel, kaptan Adem ile denize açılmayı konuşmuş. Ayarladığını söyledi ve gezip gelecektik. Karşı adaya gidecektik, bizim aklımızdaki oydu." dedi.

"Balığa gitmeye karar verdi"

Tekneyi hazırladıktan sonra 10 kişi binip açıldıklarını ve kaptanın kendilerine kapasitenin aşıldığıyla ilgili bir uyarı yapmadığını savunan Özerman, şöyle konuştu:

"(Kaç kişisiniz?) diye sordu, sonra 'Tamam, hadi binin.' dedi. Biz bindik. Oradaki bir tatil köyünü geçtikten sonra çapa atıp biraz yüzdük. Kaptan teknede alkol aldı. Sonra çıkalım dedik. Niyetimiz çarşıya gidip alışveriş yapmaktı. Tekneye bindikten sonra çarşıya gitmek yerine tam sağa dönüp balığa gitmeye karar verdi. Kaptana 'Abi hava patlıyor, dön.' dedim. Bunu 3-4 kez söyledim, sürekli uyardım. 'Yok, bir şey olmaz.' dedi. Kaptan bana Mustafa'yı korkutacağını söyledi. 'Abi nasıl korkutacaksın?' dedim. Tam giderken dalgayı içeri aldı, tekne su doldu. 'Bu ona yeter.' dediği sırada tekne batmaya başladı. Bizimkileri geriye doğru aldım, ağırlığımı verip teknenin ucunu kaldırıp kovayla suyu atalım diye düşündüm. O sırada kaptan, sağ tarafa doğru yatınca tekne de sağ tarafa devrildi."

"Kelimeişehadet getirdim, kendimi bıraktım"

Teknenin devrilmesiyle herkesin suya düştüğünü, annesi ve kardeşlerini teknenin altından suyun üstüne çıkardığını dile getiren Özerman, denizde yaşanan can pazarını şöyle anlattı:

"Annem ve kardeşlerim benim üstüme tutunmuştu. Ben suyun içine battım. Nefesimi tuttum, 'onlar yukarıda kalsın' dedim. Bunu 3-4 kez denedik. Sonra yoruldum. Tekneden düşen çantayı alıp onlara verdim. Bu sırada Kardelen'in yanına gittiğimde annesi can çekişiyordu. Annesini tutup kaldırdım, bu kez bizimkiler can çekişiyordu. Böyle 10-20 dakika çaba sarf ettim."

Annesine çantayı verdikten sonra yardım getirmek için kenardan yüzmeye başladığını kaydeden Özerman, "Jet skiler geziyordu oraya doğru yarım saat, 40 dakika yüzdüm. Ben de yoruldum artık, her şeyi bırakıp kelimeişehadet getirip suyun içine bıraktım kendimi. 15-20 saniye sonra bir tekne gördüm ve 'İmdat!' diye bağırdım. Sonra ona doğru yüzdüm. Tekne beni aldı. Kıyıya çıktık. Jet skidekilere söyledim onlar bizimkileri almaya gitti. Birisi Şennur ablanın cenazesini aldı getirdi." ifadelerini kullandı.

"Şaka uğruna tekneyi batırdı" iddiası

Kıyıya çıkarıldıktan sonra hastaneye götürüldüklerini belirten Özerman, "Kaptan, Mustafa'ya şaka yapacağım diye dalgayı içeri aldı ve teknenin ucu battı. Havanın bozulduğunu söyledim. Balık ve şaka uğruna tekneyi batırdı. Ailemin ölmesine sebep oldu. Bu kasıtlı yapılan bir şey. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un (9) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamlar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Foça ilçesinde önceki gün, tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, kaptan ve 4 kişi sudan sağ çıkarılmış, kaybolan 1 çocuk için arama çalışması başlatılmıştı. Gözaltına alınan kaptan Adem Demir tutuklanmıştı.

Foça'daki tekne kazasından sağ kurtulan genç, kaza anını anlattı

Kaynak: AA

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