Foça'da üretici kadınlar, el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor
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Foça'da üretici kadınlar, el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Toptaş - Haberler | Kültür Sanat

Foça'da üretici kadınlar, el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor Foça'da üretici kadınlar, hayata daha öz güvenli bakıyor İzmir'in Foça ilçesinde kadınlar, kendi ürettiği el emeği, göz nuru ürünleri Yeni Foça'da vatandaşların beğenisine sunup aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Foça'da üretici kadınlar, el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Foça'da üretici kadınlar, hayata daha öz güvenli bakıyor

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde kadınlar, kendi ürettiği el emeği, göz nuru ürünleri Yeni Foça'da vatandaşların beğenisine sunup aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Foça ilçesinde kadınlar, kendi ürettikleri takı ve aksesuarları Yeni Foça'da vatandaşların beğenisine sundu. Kentte yaşayan kadınların hayata daha öz güvenli ve aktif bir şekilde katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen bu etkinliğin, eylül ayı sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, el emeği göz nuru ürünlerini satan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Kadınların hayata daha fazla dokunabilmeleri için bu sergiyi açtık"

"El emeği üretimi yapan kadınlar olarak hem ürettiklerimizi tanıtma fırsatı hem de bir nebze olsun aile bütçemize katkıda bulunmak için bir araya geldik" diyen El Emeği Üreten Kadınlar Grubu Koordinatörü Zerrin Fertelli, "El emeği üretimi yapan kadınlar olarak hem ürettiklerimizi tanıtma fırsatı hem de bir nebze olsun aile bütçemize katkıda bulunmak için bir araya geldik. El emeği üretimi diğer hazır üretimlere göre daha zor ve emek isteyen bir konu. İlçemizde yaşayan kadınların hayata daha fazla dokunabilmeleri için bu sergiyi açmaya karar verdik. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Taşlara hayat veriyorum; onları boyuyorum, güzelleştirmeye çalışıyorum"

Yine üretici kadınlardan Nahide Özcan da, "Emekli olduktan sonra İzmir'in en güzel sahil kasabalarından biri olan Yeni Foça'ya yerleştik. Eşim ahşap işleri yapıyordu, o ahşap işlerini yaparken bende boyama kurslarına katıldım. Boyama kurslarından sonra ürettiklerimizi sergilemek ve bütçemize katkıda bulunmak gerekiyordu. Bunun için el emeği grubuna dahil olduk. Eşim ahşap işleri yapıyor, ahşaba hayat veriyor, ben de taşlara hayat veriyorum; onları boyuyorum, güzelleştirmeye çalışıyorum. Anahtarlık veya balkonda, kapılarda değerlendirebileceğimiz süs eşyaları yapıyorum" dedi.

Foça'da üretici kadınlar, el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor
Foça'da üretici kadınlar, el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor
Foça'da üretici kadınlar, el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor
Foça'da üretici kadınlar, el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Toptaş

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