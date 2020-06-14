Foça'da önlemleri alıp, dalış yaptılar
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Foça'da önlemleri alıp, dalış yaptılar

İZMİR'in Foça ilçesindeki dalış merkezinde, 1 Haziran itibarıyla serbest bırakılan dalış eğitimi faaliyetlerine tekrar başlandı.

Foça'da önlemleri alıp, dalış yaptılar
14.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:15

İZMİR'in Foça ilçesindeki dalış merkezinde, 1 Haziran itibarıyla serbest bırakılan dalış eğitimi faaliyetlerine tekrar başlandı. Doktor ve yüksek lisans öğrencilerinin de bulunduğu ilk grup, denizde dalış yapılacak noktaya kadar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nca belirlenen koronavirüs önlemleriyle götürüldü ve dalış yaptı.

Foça'nın Yenifoça Mahallesi Sazlıca mevkisindeki dalış merkezinde koronavirüs önlemleri, alınırken, gelenler, girişte dezenfektan paspasına bastı. Maskesi olmayanlara ise maske verildi. Eğitim başlamadan herkesin, ellerini hazırlanan malzemelerle dezenfekte etmesi sağlandı. Eğitim bölümünde masa ve sandalyeler, sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlendi. Dalış merkezi yetkilisi eğitimci Aydın Aykut, verdiği brifingde bina dahilinde transfer botu ve dalış sırasında uyulacak kurallar ve hareket tarzı konularını ayrıntılı olarak aktardı. Günlük dalışın neleri içereceğinin belirlenmesinin ardından dalgıç ve dalgıç adayları, cerrahi maskeleri çıkarmadan zodyak botla dalış mevkisine açıldı. Burada son kontroller yapıldı, kıyafetler tamamlandı. Denize atlandıktan sonra ilk dalışın anısına 'Covid-19'a önlem alıyoruz. Mavi sulara dalıyoruz' panosuyla mesaj verildi. 

'DENİZİN ORTASINDA MASKEYLEYİZ'Dalış için gelen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis hekimlerinden doktor Kadirhan Kaya, uzun bir dönem sonra tekrar denizlere dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaya, "Uzun bir dönem sokağa çıkma kısıtlaması yaşadık. Üzerine de kontrollü sosyalleşmeye girdik. Foça'da bu dalış merkezinde bugün yine kontrollü bir şekilde 'Covid-19' önlemlerini alarak dalışa ve denizlere geri döndük. Bir hekim olarak diyorum ki bütün önlemler alınmış görünüyor, şu an. Denizin ortasında maskelerimizleyiz. Girerken geri kalan önlemlerimizi aldık. Bize göre ayarlanmış ekipmanları kullanıyoruz. Kontrollü olarak sosyalleşiyoruz" dedi.'ÜST SEVİYEDE GÜVENLİK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Dalış merkezi yetkilisi Aydın Aykut, 2 haftalık hazırlık döneminin ardından önlemleri tamamlayarak, su altı faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Aykut, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından sonra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun belirlediği 'Covid-19' önlemlerine ilişkin talimatları uyguluyoruz. Dalıcılarımıza güvenliği üst seviyede sağlayarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Her türlü önlemimizi aldık. Gelenlerden maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Giyim kuşam yapılana kadar brifinglerimiz maskeli bir şekilde yapılıyor. Suya girerken maskeleri alıp dalışları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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