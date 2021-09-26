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Foça'da AK Parti danışma meclisi toplantısı

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Foça'da AK Parti danışma meclisi toplantısı

AK Parti Genişletilmiş Foça İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Foça İlçe Başkanı Ethem Ali Haydar Çapçı, "Çok çalışacağız. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor.

İZMİR (İHA) - AK Parti Genişletilmiş Foça İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Foça İlçe Başkanı Ethem Ali Haydar Çapçı, "Çok çalışacağız. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza sizlerin huzurdan söz veriyoruz" dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde AK Parti Genişletilmiş Foça İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Divan başkanının kongre gündemini okuması ile başlayan toplantı, açılış, yoklama, divan teşekkülü ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Foça İlçe Başkanı Ethem Ali Haydar Çapçı, "Foçalıların dertleri ile dertlendik, sorunlarını çözmeye çalıştık. Özellikle çok önem verdiğimiz Gerenköy-Bağarası ovaları açısından son derece önemli olan 26km'lik kanal temizliği DSİ tarafından gerçekleştirilmiştir. Yeni Foça yat limanı üst yapı ihalesi tamamlanmıştır. Foça'nın çok uzun zamandır çözülemeyen koruma amaçlı imar planı sorunu çözülüp uygulama aşamasına çok az kalmıştır. Foça Fransız Tatil Köyü olarak bilinen ki 2003 yılından bu yana atıl durumdadır, ihalesi yapılıp çalışmalara başlanmıştır. Foça Devlet Hastanemizde 8 olan doktor sayımızı 22'ye çıkararak halkımıza daha iyi sağlık hizmeti verme arayışını geliştirdik. Çok çalışacağız. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza sizlerin huzurdan söz veriyoruz" diye konuştu. Toplantıda, partiye yeni katılan üyelere rozet takıldı. - İZMİR

Foça'da AK Parti danışma meclisi toplantısı

Foça'da AK Parti danışma meclisi toplantısı

Foça'da AK Parti danışma meclisi toplantısı

Foça'da AK Parti danışma meclisi toplantısı

Foça'da AK Parti danışma meclisi toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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