Foça'da toplu sünnet şöleni
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Foça'da toplu sünnet şöleni

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Toptaş - Haberler | Yerel

Foça'da toplu sünnet şöleni AK Parti Foça İlçe Başkanlığı ve Yunus Emre Dernekleri Federasyonunun birlikte düzenlediği "Yunus Emre Dostluk ve Kardeşlik Sünnet Şöleni" kapsamında 35 çocuk, erkekliğe adım atarak sünnet oldu.

Foça'da toplu sünnet şöleni

İZMİR - AK Parti Foça İlçe Başkanlığı ve Yunus Emre Dernekleri Federasyonunun birlikte düzenlediği "Yunus Emre Dostluk ve Kardeşlik Sünnet Şöleni" kapsamında 35 çocuk, erkekliğe adım atarak sünnet oldu.

"Yunus Emre Dostluk ve Kardeşlik Sünnet Şöleni" çok sayıda kişiyi Foça ilçesinde bir araya getirdi. AK Parti Foça İlçe Başkanlığı ve Yunus Emre Dernekleri Federasyonunun birlikte düzenlediği etkinlikte 35 çocuk sünnet edildi. Programlar kapsamda, eğlenceler düzenlendi, mehter takımı sahne aldı. Davul ve zurnalar eşliğindeki coşkulu sünnet şöleninde, çocuklara hediyelerde dağıtıldı.

Yunus Emre Dernekleri Federasyonu Başkanı Faruk Dilaver, "Bizde bu sünnet törenlerine ön ayak olaya çalıştık, elimizden gelen desteği veriyoruz. Yunus Emre bütün bütün dünyadaki kardeşlik ve barışın sembolü olacaktır. Yunus Emre'mizi öncelikli ülkemizde çok sevelim, Yunus Emre isminde birlik ve beraberliğe bu sünnet törenleri ile adım atalım" dedi.

AK Parti Foça İlçe Başkanı Ethem Ali Haydar Çapçı da, "Yavrularımızın hayat yolculuklarında önemli bir dönüm noktası olacak sünnet törenimizin, kardeşliğimizi pekiştirmeye vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ederim. Çocuklarımızın sünnetlerini toplu olarak icra ederek bir olduğumuzu, iri olduğumuzu diri olduğumuzu idrak etmenin haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplu sünnet şölenine katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Veysel Şahin de, çocuklara hediyeler dağıttı, aileleriyle hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuğu ve kardeşi sünnet olacak Melek Aktürk, "Kardeşim ve oğlum bu sünnet töreninde bulunuyor. Çok güzel oldu" dedi. Oğlu sünnet olacak olan Birsen Kaya da, sünnet şölenini düzenleyenlere teşekkür etti.

Programa ayrıca; AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Foça İlçe Kaymakamı Ali Çetin, AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Metin Yıldırım, sünnet edilecek çocuklar ve aileleri katıldı.

Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni
Foça'da toplu sünnet şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Toptaş

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Foça'da toplu sünnet şöleni - Haberler
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