Flormar hayvanlar üzerinde deney yapıyor mu?

Flormar hayvanlar üzerinde deney yapıyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Save Ralph videosunun ardından yeniden gündeme gelen hayvan deneyleri hakkında araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar Hayvanlar üzerinde deney yapmayan marka nasıl anlaşılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Kâr amacı gütmeyen organizasyon olan Peta'dan alınan verilere göre Flormar hayvanlar üzerinde test yapıyor mu?

Hayvanlar üzerinde deney yapan ve yapmayan markalar araştırılmaya devam ediyor. Flormar hayvanlar üzerinde deney yapıyor mu? Hayvanlar üzerinde deney yapmayan marka nasıl anlaşılır? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

HAYVAN DENEYİ YAPMAYAN MARKALAR

Aldığı sertifakalarla hayvanlar üzerinde deney yapmadığı kesinleşen markalar arasında şunlar yer alıyor:

Eyüp Sabri Tuncer

H&M Cosmetics

Bingo

Frosch

NYX

Urban Care

The Body Shop

FLORMAR HAYVAN DENEYİ YAPIYOR MU?

Save Ralph filmiyle hayvan deneyi yapmayan markalar yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi birçok kozmetik marka hayvanlar üzerinde deney yapıyor. Kozmetik sektörü için kullanılan bir tavşanın başına gelenleri gözler önüne seren Save Ralph kısa filmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çarpıcı bir etki bıraktı.

Bu kapsamda araştırılan markalardan biri de Dove oldu. Ürünlerinde bazı görselleri kullanan markalar, deney yapmadığına dair sertifika alan markalardır. Bu logolara dikkat ederek kullandığınız ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

FLORMAR AÇIKLADI

Flormar, ürünlerini hayvanlar üzerine test etmemektedir.

Dünyanın 110 ülkesinde faaliyetlerini sürdüren Flormar, ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmesine karşıdır. Flormar, 50 yıllık renkli kozmetik uzmanlığına sahiptir ve üretim süreçlerinden işbirliği içine girdiği tedarikçilerine kadar geniş bir ağ içerisinde her zaman bu kesin tutumunu yansıtarak, bu konuda deklarasyonlarını talep etmektedir.

Flormar fabrikası Avrupa Birliği standart ve yasaları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ürünlerimiz Avrupa Kozmetik Regülasyonu kapsamında güvenlik değerlendirme raporlarına sahiptir. Bu regülasyon hayvanlar üzerinde test yapılmasını kesinlikle yasaklamaktadır.

Ayrıca, ürünlerimiz ISO 22716/2007 "Kozmetik – İyi Üretim" (GMP) şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Sahip olduğumuz GMP sertifikası Sağlık Bakanlığı ve uluslararası otorite olarak kabul edilen Bureau Veritas tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Flormar üretimini yapmadığı sınırlı sayıdaki ürünün tedarikinde de aynı hassasiyeti göstermekte, ekosistemi içerisinde bulunan tüm paydaşlarına hayvanlar üstünde test yapmamaları gerektiğini net bir şekilde iletmektedir. Buna rağmen aksi yönde bir davranış sergilenmesi durumunda markamız ilgili durumu yasal otoritelere bildirme yoluna gitmektedir.

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Kaynak: Peta.org

Kaynak: Peta.org

HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST YAPMAYAN MARKALARI NASIL ÖĞRENİRİZ?

Hayvanlar üzerinde test yapan ve yapmayan markaları öğrenmek için ilk aşamada aldığınız ürünün üzerindeki "Cruelty Free" logosunun olup olmadığına bakabilirsiniz. Markanın sertifikaya sahip olup olmadığını da araştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra mobil uygulama ile markaların bu sertifikaya sahip olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için iOS ve Android linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IOS APPLE STORE - HAYVAN DENEYLERİ YAPMAYAN MARKALARI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

ANDROID PLAY STORE - HAYVAN DENEYLERİ YAPMAYAN MARKALARI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.