Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelesini anlattı. Koronavirüs tehdidi karşısında dayanışmanın en önemli silah olduğunun altın çizen Bakan Koca, "Bu zorlu günleri atlattıktan sonra ise nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) Türkiye'nin Covid-19 mücadelesini anlattı.

"Biz her zaman güçlü bir DSÖ'ye olan ihtiyacın altını çizdik" diyen Bakan Koca, eşi benzeri görülmemiş koronavirüs tehdidi karşısında, dayanışma en önemli silah olduğunu ifade etti.

"İLK OLARAK ÇÖZÜME ODAKLANMALIYIZ"

Bakan Koca, bu süreçte çatışmaların, karşıt görüşlerin bir kenara bırakılıp ilk olarak çözüme odaklanılması gerektiğini belirterek, "Bu zorlu günleri atlattıktan sonra ise nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz" dedi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 3 bin 81 vatandaşımız kaybetti, vaka sayımız ise 117 bin 589'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi gördükten sonra taburcu olan hasta sayısı 44 bin 22'ye yükseldi. Son bir haftada günlük iyileşen hasta sayısı ise yeni vaka sayısını geçiyor.

Kaynak: DHA