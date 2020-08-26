Fiskobirlik Düzce'de fındık alımına başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fiskobirlik Düzce'de fındık alımına başladı

-Fiskobirlik Düzce'de fındık alımına başladı -Fındığın kalitesi ve fiyatı üreticinin de alıcının da yüzünü güldürdü Harmandaki fındığı çuvala doldurup satın alıyorlar Düzce'de Fiskobirlik, üretici ve ortakların fındığını harmanlarından zaman zaman kendi elleriyle çuvala doldurduktan sonra...

26.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:28

-Fiskobirlik Düzce'de fındık alımına başladı

-Fındığın kalitesi ve fiyatı üreticinin de alıcının da yüzünü güldürdü

Harmandaki fındığı çuvala doldurup satın alıyorlar

DÜZCE - Düzce'de Fiskobirlik, üretici ve ortakların fındığını harmanlarından zaman zaman kendi elleriyle çuvala doldurduktan sonra teslim alıp ödemesini peşin olarak yapıyor. Mahsullerini satan üreticiler ise fındığın fiyatından ve kalitesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 15 Ağustos tarihinde başladığı fındık alımında birliğe üye ortaklardan yüzde 50 randıman hesabıyla piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde, birliğe ortak olmayan üreticilerden de yüzde 50 randıman hesabıyla piyasa fiyatının 25 kuruş üzerinde bir fiyatla fındık alımı yapacağını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından peşin ve emanet olmak üzere Düzce'de fındık alımına başlayan Fiskobirlik'e üreticilerde yoğun ilgi gösteriyor.

"Üreticilerimiz zaten tereddütsüz fındığını bize getiriyor"

Fiskobirlik Düzce Şubesi Müdürü Vedat Cingirt mahsullerin peşin, emanet usulüyle fındık alımına başlandığını ve tüm üreticilerin mahsullerini almaya talip olduklarını aktararak; " Fiskobirlik 15 Ağustos itibariyle alımlara başladı. Fiskobirlik Konuralp ve Düzce Kooperatifleri olarak bizde Düzce'de alımlara başladık. Üreticinin hasat aralıkları var. Şu anda ova kesimleri hasadı bitirmek üzere. Yüksek kesimler şu anda harmandalar. Satışlara yeni yeni başlıyorlar. Üreticinin bize fındığını verebilmesi için bize ortak olan ile ortak olmayan fındık üreticilerinden fındık alıyoruz. Ortaklarımız zaten burayı yıllar itibariyle bildikleri için fındıklarını veriyorlar. Ortak olmayan üreticilerimiz de bize müracaat ettikleri andan itibaren depodaki yoğunluk durumuna göre aynı gün veya bir sonraki gün ya da hafta içine sıra veriyoruz. Üreticinin Fiskobirlik'e rağbeti yoğun bu sene. Üreticinin fındığını Fiskobirlik'e vermesi her zaman karına olur. Peşin ve emanet olarak alım sistemimiz var. Emanet alımlarda herhangi bir ek kesinti yok. Bunu bilen üreticilerimiz zaten tereddütsüz fındığını bize getiriyor. Biz tüm üreticilerimizi kooperatifimize davet ediyoruz. Fındıklarını almaya talibiz" dedi.

"Fındık kalitesi güzel ancak az"

Fındığın kalitesinden memnun kaldıklarını ifade eden Enver Yurtbay adlı üretici, "Bu sene fındıklarda pek verim alamadık. Önümüzdeki sene daha fazla verim bekliyoruz. Verim olmadığı için fiyatlarında ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz. Bizde fındığımızı Fiskobirlik'e emanete bıraktık. Fındığın kalitesi bu sene güzel. Hava bir süre yağmurlu gitti ancak sonradan yağışlar pek görülmedi. Şuan devletin açıklamış olduğu 22 lira fındık fiyatı beklentileri karşılamasa da güzel bir fiyat. Dolar yükseldi bu nedenle daha da yüksek olabilirdi fiyat. En azından fiyatın 25-30 lira olarak açıklaması gerekiyordu. Ancak yine başlangıç olarak güzel bir fiyat" diye konuştu.

"Beklediğimiz kadar fındık çıkmadı"

Fındığını 2 yıldır Fiskobirlik'e mahsulünü emanete bıraktığını belirten üretici Hamide Yurtbay ise; "Fındığımı 2 senedir emanete bırakıyorum fındığımı. Bu sene fındık seyrekti. Fındığın kalitesi iyi. Benim mahsulün randımanı 51,5 geldi. Beklediğimiz kadar fındık çıkmadı bu sene. Biz genelde 3,5 ton fındık alıyorduk ancak bu sene o kadar çıkmadı" şeklinde konuştu.

"Fındıkları çuvalladığımız bile oluyor"

Fındık alımı için üreticilerin ayağına kadar gittiklerini ifade eden Fiskobirlik Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özcan da, "Fiyattan üretici de alıcı da memnun. Çok zahmetli bir iş fındık ancak verilen fiyatta bence güzel oldu. Fiskobirlik fındık alımını, gücü ve vasıtası olanlar fındıklarını alım noktasına kendileri getiriyorlar. Aracı olmayan üreticilerimizin fındığını ise biz gidip işçiler ile evlerinden alıyoruz. Hatta fındıkları çuvalladığımız bile oluyor" ifadelerini kullandı.

Fiskobirlik Düzce'de fındık alımına başladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi 3. Sayfa
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi
Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Fiskobirlik Düzce'de fındık alımına başladı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 13:28:25. #1.14#
title