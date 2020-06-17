First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
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First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak First Lady'lere birer mektup gönderen Emine Erdoğan, Kovid-19 pandemisinin yarattığı krizin bir öze dönüş yolculuğu fırsatına çevrilebileceğini söyledi.

First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
17.06.2020 08:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, salgınla mücadele eden dünya liderlerinin eşlerine 28 Nisan'da birer mektup gönderdi. Erdoğan'ın mektubuna birçok lider eşi cevap gönderdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine Kovid-19 mektubu göndererek, yeni bir başlangıca davet etti.

Emine Erdoğan, mektubunda, "Lider eşleri olarak sizleri, Kovid-19 ile gelen farkındalığın kalıcı olması adına doğal tarım uygulamalarının yaygınlaştırıldığı, tabii kaynakların adaletli kullanımının sağlandığı, insan sağlığına bütüncül yaklaşıldığı yeni bir başlangıç için birlikte yapabileceklerimizi düşünmeye davet ediyorum.

MEKTUPTA ÖZE DÖNÜŞ VURGUSU

Kovid-19 bize bir kez daha göstermiştir ki felaketler karşısında din, dil, ırk ve cinsiyet ayırt etmeksizin, tüm insanlık olarak eşit ve birbirine muhtaç durumdayız. O yüzden de ortak sorumluluk almak zorundayız. İnanıyorum ki el ele verirsek bu krizi bir öze dönüş yolculuğu olarak tamamlayabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atabiliriz" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, birçok ülkenin, bu süreçte daha içe kapalı politikalara başvurmalarının "üzücü" olduğunu belirterek "Umuyorum ki birbirimize her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günler, bizlere insan-sonrası dönem teorilerinin vadettiğinin aksine, hayatta kalabilmemizin en temel dayanağının, insani değerlerimiz olduğunu hatırlatır. İnanç, fedakarlık, vefa, dostluk, dayanışma ve güven gibi" değerlendirmesini yaptı.

MEVLANA İLE SESLENDİ

Zorunlu karantina sürecinin doğadaki etkilerine dikkati çeken ve Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır" sözlerine de mektubunda yer veren Emine Erdoğan, şunları yazdı: "Bu karanlık günlerin sonunda, güneşin yeniden doğacağına olan inancım ve umudum tamdır. İnanıyorum ki el ele verirsek bu krizi bir öze dönüş yolculuğu olarak tamamlayabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atabiliriz."

Güncel Manşet

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