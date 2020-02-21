: Fırat Çakıroğlu'nun adı ölümünün 5. yılında Denizli'de parka verildi

21.02.2020 04:17 | Son Güncelleme: 21.02.2020 04:19

Pamukkale Belediyesi, Ege Üniversitesinde (EÜ) 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını üniversite kampüsü yakınındaki parka verdi.

Pamukkale Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla, Ege Üniversitesinde öğrenciler arasında 5 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parka verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, törende yaptığı konuşmada, şehit kanlarıyla sulanmadıktan sonra her toprağın vatan olamayacağını, ecdadın bu toprakları şehit kanlarıyla sulayarak, bedeller ödeyerek vatan yaptığını belirtti.

Anadolu'da kalıcı olunduğunun, buradan çıkılmayacağının mührünün vurulduğunu dile getiren Zolan, şunları söyledi:

"Kocatepe'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da İstiklal Savaşı'mızı vermişiz ve binlerce, milyonlarca şehit vermişiz. Milli şairimiz Mehmet Akif 'Bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor' demiş. Onun için şehitlik mertebesi, en üst mertebelerdendir. Bugün ismini verecek olduğumuz Fırat Yılmaz kardeşimizin o şehitliği de aynı şehitliktir. Çünkü almış olduğu görevi bihakkın yapmak, davasını, vatanını, bayrağını savunmak için yürüyen herkes o yürüyüşte eğer öldürüldüyse şehittir. Onun için Fırat Yılmaz Çakıroğlu kalbimizde ve tarihimizde yerini almıştır."

MHP İl Başkanı Cafer Birtürk de, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan bir Cumhur İttifakı'nın doğduğunu belirterek, "Bu Cumhur İttifakını Denizli'de en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. Nihayetinde bütün arkadaşlarımızın isteği doğrultusunda Pamukkale Belediyesinde böyle bir istek olunca belediye başkanımız hiç düşünmeden 'evet, niçin olmasın' dedi. O gün şahsın ve ülküdaşlarımla beraber o şerefli ana tanıklık ettik, şahitlik ettik. Allah hepsinden razı olsun, oy veren, vermeyen, çekimser kalan herkesten Allah razı olsun. Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ülkücü gençliğin en son şehididir. Tarih okurken tarih yazan yiğittir. Beşinci seneyi devriyesinde böyle bir parka ismi verildiği için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de "Ne kadar çabalarla çabalasınlar bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe bizi hiç kimse bölüp parçalayamaz. Çünkü bu ülkede civan gibi gençlerimiz var. Canını, kanını seve seve vermeye hazır yiğitlerimiz var. Bundan 5 yıl önce hepimizi üzen, içimize oturan olayda bayrağımızı yere indirmemek için şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun anısını yaşatmak istedik. Bunun için Pamukkale Belediye Meclisi'nde alınan kararla üniversite yakınındaki bu parka şehidimizin adını verdik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tüm şehitler için Pamukkale İlçe Müftüsü Nihat Sevil'in okuduğu duanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Parkta, "Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı" yazılan ve Çakıroğlu'nun fotoğrafının olduğu anıt açıldı.

Açılışa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Denizli Şube Başkanı Murat Aydınlı, MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ilçe belediye başkanları, Pamukkale mahalle muhtarları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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