Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümleri yıkılıyor
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Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümleri yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümleri yıkılıyor
04.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:07

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Dündar'ın malikane gibi villasının kaçak olduğu belirlenen sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımı başladı. Yıkımı yapılan villanın kaçak bölümleri ile ilgili Bodrum Belediyesi ekipleri kontrol etti.

Yıkım işlemine villanın pergolelerinin ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak kısımların tahliyesi için gönderilen ihbarnamenin ardından yıkım başladı. Milyon dolarlık villanın bahçe kısmının bir bölümünün orman bir bölümünün ise hazine arazisi olduğu öğrenildi.

DÜNDAR AİLESİNİN MİLYON DOLARLIK VİLLASI

Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can ve Dilek Dündar'ın villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edilmişti. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardak yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı."

Can Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kaçak eklentilerin yıkımı sırasında eşyaların zarar görmemesi amacıyla villanın tahliye edilmesi için 28 Mayıs'ta Dündar'ın İstanbul'daki evinin adresine tebligat gönderilmiş, tebligatta yıkımın 11 Haziran'a kadar yapılması istenmişti.

( Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İHA

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