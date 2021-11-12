Finike Denizaltı Dağları Projesi İskoçya'daki İklim Değişikliği Konferansı'nda tanıtıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen "Finike Denizaltı Dağları Projesi" İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda dünya kamuoyuna tanıtıldı. Proje toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Finike Denizaltı Dağları Projesi'ni yürüten Prof . Dr. Bayram Öztürk, "Bilindiği gibi denizlerin korunması iklim değişikliği sorununda önemli bir yer tutuyor. Çünkü sağlıklı deniz ekosistemleri iklim değişiminde ekosistemin dayanıklılığını artırıyor" dedi.

Açık denizler ve derin denizlerin eşsiz ekosistemlerinin korunması için yapılan girişimler sonucunda Finike Denizaltı Dağları barındırdığı bentik ve pelajik türler sebebiyle Bakanlar Kurulu Kararı ile 16 Ağustos 2013 tarihli ve 28 bin 737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 milyon 124 bin 173 hektarlık alan Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmişti. Bu bölgenin 35 kilometrekarelik bölümü Türkiye'nin karasuları içinde, kalan bölge ise Doğu Akdeniz ilan ettiği kıta sahanlığı dış sınırları içinde bulunuyor.

PROJENİN ÖNEMİ

DİP ÇAMURUNDA BİLE PLASTİK BULUNDU

"BÖLGE ÜLKEMİZİN KARASULARI İÇİNDE VE AÇIK DENİZLERDE İLAN ETTİĞİ İLK KORUMA ALANIDIR"

Prof.Dr. Öztürk, gözlemlenen yüzen çöplerin gemi hattı trafiğinin olduğu bölgelerde olduğuna dikkat çekerken "Ticari gemi seyirlerinin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden geçişleri ve başta 1973 yılında imzalanan 1978 yılında değiştirilen Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi'nin eklerine uyumu için ayrı bir çalışma gerektiğini belirtti. Prof.Dr. Bayram Öztürk şunları ekledi: "Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi ülkemizin daha önce ilan ettiği koruma alanlarından farklıdır. Bölge ülkemizin karasuları içinde ve açık denizlerde ilan ettiği ilk koruma alanıdır. Türkiye'nin kara suları içinde, hem de karasuları dışında Kıbrıs Adası'ndan daha büyük bir alanı deniz koruma alanı ilan etmesi ve bu konudaki projeyi desteklemesi ve büyük bir dünya organizasyonunda gündeme alınması, Doğu Akdeniz'de askeri ve diplomatik gücünün yanında bilimsel yani çevre diplomasisi gücünü de göstermesi olarak değerlendiriliyor."