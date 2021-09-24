Fındığı kurutmak için güneş göçü

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hasadı tamamlayan üreticiler, fındığı kurutma telaşına düştü. Bölgede uzun süredir devam eden kapalı ve yağışlı hava nedeniyle fındıklarını kurutamayan üreticiler, güneşli illere yolculuğa başladı. Trabzonlu, Giresunlu ve Ordulu üreticiler, ortalama 250 kilometre mesafedeki Bayburt'a giderek, kara yolu kenarlarına serdikleri fındıkları kurutuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tamamlanan hasatla birlikte fındık kurutma işlemine geçildi. Bölgede havanın yağışlı ve kapalı olmasından dolayı fındıklarını kurutmakta zorluk çeken üreticiler, iç kesimlerde yer alan ve ikilimi daha kurak güneşli kentlere yolculuk ediyor. Trabzonlu, Giresunlu ve Ordulu üreticiler, ortalama 250 kilometre mesafedeki Bayburt'a gidip, kara yolu kenarlarına serdikleri fındıkları kurutuyor.