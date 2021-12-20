Filyasyon ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Filyasyon ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Oy kullanan filyasyon ekibi Ekipteki personelin konuşması AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması KIRŞEHİR - Kırşehir'de filyasyon ekibi oy kullandı.

KIRŞEHİR (AA) - Oy kullanan filyasyon ekibi

Ekipteki personelin konuşması AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KIRŞEHİR - Kırşehir'de filyasyon ekibi oy kullandı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekibinde görev yapan sağlık çalışanları da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Filyasyon ekibinden Suna Öncül, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", Nurgül Ersoy da haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'ın "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.

Sağlık çalışanı Mehmet Sulubulut da haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'ın "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Devre arası sohbeti" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Filyasyon ekibi AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Filyasyon ekibi AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Filyasyon ekibi AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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