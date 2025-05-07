Feyza Hakyemez, gerek sosyal medya platformlarında gerekse dijital haber kaynaklarında en çok aranan kişiler arasında yer almaya başladı. Özellikle kamuoyunun dikkatini çeken paylaşımları ve gündeme yansıyan açıklamaları sonrası, "Feyza Hakyemez kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" gibi sorular yoğun biçimde araştırılıyor. Peki, Feyza Hakyemez kimdir? Feyza Hakyemez kaç yaşında, nereli? İşte, hakkında bilinmek istenen tüm bilgiler ve daha fazlası...

FEYZA HAKYEMEZ KİMDİR?

Son dönemlerde sosyal medyada adını sıkça duyuran ve muhafazakâr yaşam tarzı üzerine ürettiği içeriklerle dikkat çeken Feyza Hakyemez, dijital dünyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış başarılı bir içerik üreticisidir.

Feyza Hakyemez kimdir

1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feyza Hakyemez, aslen Samsunludur. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi'nde devam eden Hakyemez, burada moda tasarımı eğitimi alarak kariyerine bu alanda yön vermiştir. Moda ve stil konusunda oldukça güçlü bir çizgiye sahip olan fenomen, sosyal medya hesaplarında da bu yönünü etkili şekilde yansıtmaktadır.

Feyza Hakyemez kaç yaşında

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçiye hitap eden Hakyemez, özellikle muhafazakâr giyim tarzını benimseyen kadınlara ilham veren içerikler üretmektedir. Bunun yanı sıra kurucusu olduğu "Feyza Boutique" adlı online mağaza ile moda dünyasındaki varlığını da ticari alanda sürdürmektedir. 2019 yılında ünlü kebapçı zincirlerinden birinin sahibi olan Muhammed Oğuz Başar ile evlenen Feyza Hakyemez, bu evlilikten bir çocuk sahibidir. Eşiyle birlikte yürüttükleri iş hayatı ve sosyal medya içerikleriyle takip edilmektedirler.

Feyza Hakyemez nereli

FEYZA HAKYEMEZ NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medya fenomeni Feyza Hakyemez Başar, son günlerde yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla başlatılan geniş çaplı inceleme çerçevesinde, Feyza Hakyemez ve eşi Muhammet Oğuz Başar'ın mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.

FEYZA HAKYEMEZ NEDEN GÜNDEMDE

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, çiftin yurt dışına çıkmaları da yasaklandı. Bu gelişme, daha önce Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yürütülen benzer operasyonlarla birlikte birçok fenomenin takibe alınması sonucu gerçekleşti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören Feyza Hakyemez, konuya dair yaptığı paylaşımda, yaşadıkları sürecin kendileri için oldukça yıpratıcı olduğunu belirterek, "İddiaların asılsız olduğunu, sürecin sonunda her şeyin ortaya çıkacağını" vurguladı.

Şu an için soruşturma devam etmekte olup, mahkeme süreci ve delil incelemeleri netleşene kadar mal varlığına erişim kısıtlanmış durumda. Gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.