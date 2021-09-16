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FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına başlandı

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FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Kırgızistan'da FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk Okullarının kurucusu olan İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat Okullarının adını Sapat olarak değiştirmişti. 1995 yılından bu yana Kırgız vatandaşlığı bulunan İnandı, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi ülkelerde de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan İnandı, duruşmadaki kimlik tespitinde kendisini Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtması dikkat çekti. Sanık avukatı İnandı'nın isminin darbeyle ilişkilendirilmiş olmasının söz konusu olmadığını iddia ederken, İnandı'nın Kırgız vatandaşı olduğunu ve darbe tarihinde de Türkiye'de bulunmadığını söyledi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMAK İÇİN BAŞVURU YAPTIM"

'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İnandı, kolunun üç yerden kırık olması sebebiyle savunma yapmadı ve süre talep etti. Kendisinin Kırgız vatandaşı olduğunu ve Türk vatandaşlığından çıkmak için başvuruda bulunduğunu ifade eden İnandı, mahkemenin kendisini yargılamak için herhangi bir yetkisinin bulunmadığını belirtti. Mahkeme, İnandı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek ve savunmasını hazırlamak için süre talebini göz önünde bulundurup duruşmayı 23 Kasım tarihine erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

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