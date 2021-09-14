Fethiye ve Seydikemer'de 18 Kilometre Uzunluğunda Yol Asfaltlandı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla güvenli ve konforlu yollar için çalışmalarını hızlandıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ve Seydikemer'de 7 günde 18 kilometre uzunluğunda yolu asfaltladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarına hız verdi. İl genelinde konforlu ve güvenilir yollar oluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ve Seydikemer'de son 7 günde 18 bin 100 metre asfaltlama çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalar hakkında yazılı basın açıklaması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle araç sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda çalışmaların hızlandırıldığı belirtilirken, "Fethiye ilçesi Boğaziçi- Karağaç mahalleleri arasında bin metre ve Seydikemer İlçesi Çobanisa Mahallesi bin 500 metresinde birinci kat sathi kaplama yapıldı. Ayrıca, Seydikemer ilçesi Eşen - Gölbent arasında 3 bin 700 metre, Demirler Mahallesinde 3 bin 400 metre, Bekçiler - Doğanlar Mahallesi arasında 6 bin metre, Çobanisa Mahallesinde bin 500 metre, Fethiye İlçesi Yakacık Mahallesinde bin metre, Boğaziçi - Karağaç mahallesi arasında da 2 bin metre ikinci kat sathi kaplama yapılarak yollar konforlu hale getirildi" denildi.

Açıklamada ayrıca çalışmaların diğer ilçelerde de yoğun olarak devam ettiği belirtildi.

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